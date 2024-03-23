Тузловские лиманы заполонили розовые пеликаны — подробности

Розовые пеликаны в небе. Фото: Иван Русев

В Тузловские лиманы на Одесчине прилетели первые стаи розовых пеликанов. Экологи зафиксировали почти пол тысячи птиц, разместившихся на территории нацпарка.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил эколог Иван Русев.

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"В последние дни, во время войны, в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" розовые пеликаны прилетали и пролетели большими стаями. Их было несколько стай и около 500 птиц на лиманах Джантшейский, Шаганы, Алибей и Бурнас", — сообщил эколог.

Что известно о пеликанах

Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus) известен своим большим размером, массой 10-12 кг и размахом крыльев до 2 метров.

Взрослые птицы имеют белые перья с розовым оттенком и черные маховые перья крыльев.

В Украине этот вид занесен в Красную книгу и является гнездовой и перелетной птицей.

Розовые пеликаны гнездятся на стоячих пресных водоемах, богатых рыбой, иногда на соленых акваториях без растительности.

Питаются они почти исключительно рыбой, охотясь обычно исчерпывая ее клювом на мели.

Розовый пеликан. Фото: Иван Русев

Другие новости из нацпарка

Напомним, в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" вернулись из теплых краев розовые фламинго. Ранее они уже сформировали колонию и во время войны в нацпарке появилось около 200 новых птенцов.

Также мы писали, что на Тузловских лиманах уже несколько недель идет уникальное явление — миграция птиц. Среди них заметили и краснокнижных серых журавлей.

Добавим, во время обследования колонии сурков в Тарутинской степи на Одесчине, наблюдатели обнаружили интересное явление: уже проснувшиеся животные сторожат у своих нор и роют новые дома. Исследователи зафиксировали активность не менее 10 особей.