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Тузловские лиманы заполонили розовые пеликаны — подробности

23 марта 2024 19:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Тузловские лиманы заполонили розовые пеликаны — подробности
Розовые пеликаны в небе. Фото: Иван Русев
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Тузловские лиманы на Одесчине прилетели первые стаи розовых пеликанов. Экологи зафиксировали почти пол тысячи птиц, разместившихся на территории нацпарка.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил эколог Иван Русев.

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"В последние дни, во время войны, в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" розовые пеликаны прилетали и пролетели большими стаями. Их было несколько стай и около 500 птиц на лиманах Джантшейский, Шаганы, Алибей и Бурнас", — сообщил эколог.

Что известно о пеликанах

  • Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus) известен своим большим размером, массой 10-12 кг и размахом крыльев до 2 метров.
  • Взрослые птицы имеют белые перья с розовым оттенком и черные маховые перья крыльев.
  • В Украине этот вид занесен в Красную книгу и является гнездовой и перелетной птицей.
  • Розовые пеликаны гнездятся на стоячих пресных водоемах, богатых рыбой, иногда на соленых акваториях без растительности.
  • Питаются они почти исключительно рыбой, охотясь обычно исчерпывая ее клювом на мели.
Тузловские лиманы заполонили розовые пеликаны — подробности - фото 1
Розовый пеликан. Фото: Иван Русев

Другие новости из нацпарка

Напомним, в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" вернулись из теплых краев розовые фламинго. Ранее они уже сформировали колонию и во время войны в нацпарке появилось около 200 новых птенцов.

Также мы писали, что на Тузловских лиманах уже несколько недель идет уникальное явление — миграция птиц. Среди них заметили и краснокнижных серых журавлей.

Добавим, во время обследования колонии сурков в Тарутинской степи на Одесчине, наблюдатели обнаружили интересное явление: уже проснувшиеся животные сторожат у своих нор и роют новые дома. Исследователи зафиксировали активность не менее 10 особей.

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