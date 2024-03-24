Тузловские лиманы запестрели желто-голубыми цветами — причина

Цветы на Тузловских лиманах. Фото: Иван Русев

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" на степных и лесных участках уже можно увидеть и любоваться цветами желтеньких и синеньких первоцветов. Их яркие цвета напоминают о национальном флаге Украины и заветной надежде на возрождение нашей родной земли.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил эколог Иван Русев.

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"Цветы эти символизируют надежду на лучшее будущее и возрождение. Они являются своеобразной поддержкой для украинцев в их борьбе за свободу и независимость", — написал эколог.

Какие цветы расцвели

По словам Ивана Русева, синенькие цветы принадлежат подснежнику двулистному, известному также как "голубой подснежник". Это многолетнее травянистое растение растет в лесных массивах национального парка и привлекает внимание своей красотой. Обычно ее называют просто подснежник.

А вот желтенькие цветки известны как гусиный лук или звездочки. Это растение имеет много народных названий, среди которых "желтоцвет" и "гусятник". Исторически эти цветы связываются со старыми временами, когда гуси прилетали на луга и поляны весной, чтобы пощипать лук и набрать энергии после долгой дороги. Это растение символизирует надежду и возрождение.

Другие новости из нацпарка

Напомним, в Тузловские лиманы на Одесчине прилетели первые стаи розовых пеликанов. Экологи зафиксировали почти пол тысячи птиц, разместившихся на территории нацпарка.

Также мы писали, что в Национальный природный парк вернулись из теплых краев розовые фламинго. Ранее они уже сформировали колонию и во время войны в нацпарке появилось около 200 новых птенцов.

Добавим, что на лиманах уже несколько недель идет уникальное явление — миграция птиц. Среди них заметили и краснокнижных серых журавлей.