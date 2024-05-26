Барсуки ходят в гости к лисам — на Одесчине наблюдают необычное поведение животных

Барсуки в Одесской области. Фото: Иван Русев

На Тузловских лиманах Одесской области экологи зафиксировали необычное поведение барсуков и лис. Хотя эти два вида обычно считаются конкурентами и имеют территориальное поведение, однако на одном из скифских курганов мирно сосуществуют рядом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил эколог Иван Русев.

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Лисицы на Тузловских лиманах. Фото: Иван Русев

Дружба лис и барсуков

На опубликованных экологом фотографиях можно увидеть, как малыши барсуков и лис "ходят в гости" к соседним норам. Иван Русев говорит, что ночью взрослые животные обходят обширные территории в поисках пищи для своих малышей. Сейчас, в это время года, им это делать очень легко, ведь много мышевидных грызунов, выпадающие из гнезд молодые грачи и другая природная пища есть в достатке.

"Интересно, что эти два вида, которые обычно являются конкурентами, здесь сосуществуют мирно. Мы даже видели, как малыши одного вида ''ходят в гости'' к входным норам соседа", — написал эколог.

Маленькая лисичка. Фото: Иван Русев

Иван Русев отмечает, что малыши хищников очень игривые, но когда появляются шумы войны, они мгновенно прячутся в норы.

"Отсутствие охоты во время войны создает условия для увеличения популяции многих видов. Это помогает не только барсукам и лисицам, но и косулям, кабанам и зайцам", — отмечает эколог.

Другие события в Нацпарке "Тузловские лиманы"

Напомним, с потеплением в Одесском регионе на границе "Тузловская Амазония" в Тузловских лиманах поселились удивительные маленькие птички — сыворакши. Они известны своим маршрутом от Южной Африки до наших краев, и преодолели большое расстояние, чтобы найти новый дом.

Кроме этого, в Тузловских лиманах в Одесской области стали чаще встречаться серые зайцы. Их популяция возросла во время войны из-за отсутствия охоты и браконьерства. Сейчас животных можно увидеть у воды между островками, там они умело прыгают по воде.

Добавим, что в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" обнаружено редкое травянистое растение из семейства маковых, которое называется маком желтым. Известный своей красотой и необычностью, этот цветок растет на литоральной полосе по берегам Черного моря и лиманов.