На Тузловских лиманах помутнела вода

Вода на Тузловских лиманах. Фото: Иван Русев

С начала июня в некоторых замкнутых водоемах Национального природного парка "Тузловские лиманы" на Одесчине наблюдается изменение цвета воды на коричневый с появлением маслянистой пленки. Специалисты успокаивают, что это естественные процессы, вызванные разными факторами.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил эколог Иван Русев.

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Тузловские лиманы. Фото: Иван Русев

Почему вода изменила цвет

По его словам, причины изменения цвета воды могут быть разнообразными, в частности это связано с повышением температуры и другие.

Разложение органических веществ: листья, ветки, трава и другая органика, залитая водой во время подъема уровня в лиманах, разлагаются и выделяют гуминовые кислоты и танины, которые могут окрашивать воду в коричневый цвет.

Водоросли: некоторые типы водорослей могут производить пигменты, окрашивающие воду в коричневый цвет.

Микроорганизмы: присутствие больших количеств микроорганизмов, прежде всего бактерий, разлагающих органические вещества, также может способствовать изменению цвета воды.

Коричневая вода в Тузловских лиманах. Фото: Иван Русев

Кроме того, маслянистая консистенция воды и образование пленки на поверхности могут быть обусловлены несколькими факторами:

Высокая концентрация солей. В очень соленой воде концентрация солей, таких как хлорид натрия (NaCl), может быть настолько высокой — более 100 промилле, что вода становится более густой и вязкой, чем обычная пресная вода, создавая впечатление маслянистой консистенции.

Наличие органических веществ. В соленых лиманах часто могут скапливаться органические вещества, такие как водоросли, остатки микроорганизмов и другие биологические материалы, образующие тонкую пленку на поверхности воды.

Минералы и микроорганизмы. В некоторых соленых лиманах есть специфические минералы и микроорганизмы, выделяющие вещества, создающие пленку на поверхности воды.

Испарение воды. При высокой температуре и низкой влажности испарение воды с поверхности лиманов может оставлять концентрированные растворы солей и органических веществ, что способствует образованию пленки.

Другие события в нацпарке

Напомним, в Тузловских лиманах на Одесчине экологи зафиксировали необычное поведение барсуков и лис. Хотя эти два вида обычно считаются конкурентами и имеют территориальное поведение, однако на одном из скифских курганов мирно сосуществуют рядом.

Кроме этого, в Тузловских лиманах в Одесской области стали чаще встречаться серые зайцы. Их популяция возросла во время войны из-за отсутствия охоты и браконьерства. Сейчас животных можно увидеть у воды между островками, там они умело прыгают по воде.

Также мы писали, что на берегах лимана Шаганы в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" можно наблюдать аккуратные малые чепуры, которые охотятся на рыбу. В этом году цапли этого вида успешно вывели много птенцов.