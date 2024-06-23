Бебі-бум на Тузлівських лиманах — чаплі вивели пташенят та готуються до міграції

Пташеня чаплі. Фото: Іван Русєв

На берегах лиману Шагани у Національному природному парку "Тузлівські лимани" можна спостерігати охайних малих чепур, які полюють на рибу. Цьогоріч чаплі цього виду успішно вивели багато пташенят.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив еколог Іван Русєв.

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Біла чапля живиться рибою. Фото: Іван Русєв

Чепури на Тузлівських лиманах

"Ці птахи полюють на рибу атерину та інших гідробіонтів на узбережжі лиману. Попри війну, цього року умови для життя і відтворення малих чепур у нацпарку були кращими, ніж у минулому, і вони успішно вивели багато пташенят", — повідомив еколог.

За словами Івана Русєва, мала чепура належить до перелітних видів птахів і прилетіла на лимани навесні з далекої Африки. Оселилися вони колонією та побудували гнізда на деревах разом з граками та мілкими соколами — кібцями.

"Мала чепура живиться виключно тваринною їжею, включаючи земноводних, риб, комах, павукоподібних та ракоподібних. Вона ловить свою здобич на відкритих неглибоких ділянках Тузлівських лиманів", — розказав Іван Русєв.

На відміну від багатьох інших чапель, мала чепура під час здобування їжі дуже рухлива, метушлива, завжди бродить, наздоганяє здобич і лише як виняток підстерігає жертву. Зараз малі чепури активно годують своїх пташенят, навчаючи їх полювати на рибу і готуючи до безпечної міграції на зимівлю до Африки.

Який вигляд має чапля

У весняному оперенні забарвлення самця й самки однакове — сніжно-біле. На потилиці у них є чуб, утворений двома-трьома видовженими ланцетоподібними перами, а на волі й плечах — видовжені й розсукані пера, які заходять за кінець хвоста. Дзьоб чорний, гола шкіра на голові блакитна, ноги чорні, а райдужна брудно-біла. Це оперення птахи носять з січня до червня.

Інші події у нацпарку

Нагадаємо, на Тузлівських лиманах, що на Одещині, екологи зафіксували незвичну поведінку борсуків та лисиць. Хоча ці два види зазвичай вважаються конкурентами й мають територіальну поведінку, проте на одному зі скіфських курганів вони мирно співіснують поруч.

Окрім цього, у Тузлівських лиманах на Одещині стали частіше траплятися сірі зайці. Їх популяція зросла під час війни завдяки відсутності полювання та браконьєрства. Зараз тварин можна побачити біля води між острівцями, там вони вміло стрибають по воді.