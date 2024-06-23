Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Білі чаплі успішно вивели пташенят на Тузлівських лиманах та готуються до міграції arrow

Білі чаплі успішно вивели пташенят на Тузлівських лиманах та готуються до міграції

23 червня 2024 18:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Бебі-бум на Тузлівських лиманах — чаплі вивели пташенят та готуються до міграції
Пташеня чаплі. Фото: Іван Русєв
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На берегах лиману Шагани у Національному природному парку "Тузлівські лимани" можна спостерігати охайних малих чепур, які полюють на рибу. Цьогоріч чаплі цього виду успішно вивели багато пташенят.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив еколог Іван Русєв

Читайте також:
Чаплі на Тузлівських лиманах
Біла чапля живиться рибою. Фото: Іван Русєв

Чепури на Тузлівських лиманах

"Ці птахи полюють на рибу атерину та інших гідробіонтів на узбережжі лиману. Попри війну, цього року умови для життя і відтворення малих чепур у нацпарку були кращими, ніж у минулому, і вони успішно вивели багато пташенят", — повідомив еколог.

За словами Івана Русєва, мала чепура належить до перелітних видів птахів і прилетіла на лимани навесні з далекої Африки. Оселилися вони колонією та побудували гнізда на деревах разом з граками та мілкими соколами — кібцями.

"Мала чепура живиться виключно тваринною їжею, включаючи земноводних, риб, комах, павукоподібних та ракоподібних. Вона ловить свою здобич на відкритих неглибоких ділянках Тузлівських лиманів", — розказав Іван Русєв.

На відміну від багатьох інших чапель, мала чепура під час здобування їжі дуже рухлива, метушлива, завжди бродить, наздоганяє здобич і лише як виняток підстерігає жертву. Зараз малі чепури активно годують своїх пташенят, навчаючи їх полювати на рибу і готуючи до безпечної міграції на зимівлю до Африки.

Який вигляд має чапля

У весняному оперенні забарвлення самця й самки однакове — сніжно-біле. На потилиці у них є чуб, утворений двома-трьома видовженими ланцетоподібними перами, а на волі й плечах — видовжені й розсукані пера, які заходять за кінець хвоста. Дзьоб чорний, гола шкіра на голові блакитна, ноги чорні, а райдужна брудно-біла. Це оперення птахи носять з січня до червня.

Інші події у нацпарку

Нагадаємо, на Тузлівських лиманах, що на Одещині, екологи зафіксували незвичну поведінку борсуків та лисиць. Хоча ці два види зазвичай вважаються конкурентами й мають територіальну поведінку, проте на одному зі скіфських курганів вони мирно співіснують поруч.

Окрім цього, у Тузлівських лиманах на Одещині стали частіше траплятися сірі зайці. Їх популяція зросла під час війни завдяки відсутності полювання та браконьєрства. Зараз тварин можна побачити біля води між острівцями, там вони вміло стрибають по воді.

Одеса
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
Лиман

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони