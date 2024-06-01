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На Тузлівських лиманах прокинулись червонокнижні черепахи — подробиці

1 червня 2024 18:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Тузлівських лиманах прокинулись червонокнижні черепахи — подробиці
Болотяна черепаха на Тузлівських лиманах. Фото: Іван Русєв
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На Тузлівських лиманах молоді болотяні черепашки почали виходити із зимівлі. Ці рідкісні рептилії, занесені до Червоної книги та є важливим елементом водно-болотних екосистем парку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив еколог Іван Русєв

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Болотяна черепаха. Фото: Іван Русєв

Черепахи на Тузлівських лиманах 

За словами еколога, маленькі черепашки зазвичай вилуплюються з серпня по жовтень і зимують під землею, в купах органіки або під піском.

"Цієї весни, на початку травня 2024 року, навіть під час війни, на Тузлівській Амазонії розпочався вихід черепашок із зимівлі. Молоді черепахи з'являються з землі, коли температура повітря сягає 20 градусів. Першу зиму вони проводять у землі, живлячись запасами жовткового мішка, розташованого на черевних щитках пластрона", — зазначає фахівець парку.

Болотяні черепахи в межах нацпарку зустрічаються в нечисленних прісних або напівпрісних водоймах, таких як пониззя малих річок Хаджідер, Алкалія та в зоні Джантшейського лиману та Малого Сасика. Вони зазвичай тримаються поблизу водойм, але під час розмноження можуть віддалятися на значну відстань.

"Болотяні черепахи — це рідкісний вид, занесений до Червоної книги МСОП. Вони відіграють важливу роль у нашій екосистемі, і ми повинні докладати всіх зусиль для їхнього збереження", — підкреслює еколог.

На Тузлівських лиманах прокинулись червонокнижні черепахи — подробиці - фото 2
Маленька болотяна черепаха. Фото: Іван Русєв

Цікаво, що у болотяної черепахи існує температурне визначення статі потомства: при температурі інкубації яєць вище +30 °C народжуються лише самки, а при температурі нижче +27 °C — лише самці. За проміжних температур можуть з'являтися дитинчата обох статей. Черепахи добре плавають та пірнають, можуть довго залишатися під водою. Зазвичай черепахи, що плавають і годуються у водоймі, спливають на поверхню кожні 15-20 хвилин.

Інші події у Нацпарку "Тузлівські лимани"

Нагадаємо, на Тузлівських лиманах, що на Одещині, екологи зафіксували незвичну поведінку борсуків та лисиць. Хоча ці два види зазвичай вважаються конкурентами й мають територіальну поведінку, проте на одному зі скіфських курганів вони мирно співіснують поруч.

Окрім цього, у Тузлівських лиманах на Одещині стали частіше траплятися сірі зайці. Їх популяція зросла під час війни завдяки відсутності полювання та браконьєрства. Зараз тварин можна побачити біля води між острівцями, там вони вміло стрибають по воді.

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