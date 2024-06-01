На Тузловских лиманах проснулись краснокнижные черепахи — подробности

Болотная черепаха на тузловских лиманах. Фото: Иван Русев

На Тузловских лиманах молодые болотные черепахи начали выходить из зимовки. Эти редкие рептилии, занесенные в Красную книгу, являются важным элементом водно-болотных экосистем парка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил эколог Иван Русев.

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Болотная черепаха. Фото: Иван Русев

Черепахи на Тузловских лиманах

По словам эколога, маленькие черепашки обычно вылупляются с августа по октябрь и зимуют под землей, в кучах органики или под песком.

"Этой весной, в начале мая 2024 года, даже во время войны, на Тузловской Амазонии начался выход ракушек из зимовки. Молодые черепахи появляются с земли, когда температура воздуха достигает 20 градусов. Первую зиму они проводят в земле, питаясь запасами желточного мешка. , расположенного на брюшных щитках пластрона", — отмечает специалист парка.

Болотные черепахи в пределах нацпарка встречаются в немногочисленных пресных или полупресных водоемах, таких как низовья малых рек Хаджидер, Алкалия и в зоне Джантшейского лимана и Малого Сасыка. Они обычно держатся вблизи водоемов, но при размножении могут удаляться на значительное расстояние.

"Болотные черепахи — это редкий вид, занесенный в Красную книгу. Они играют важную роль в нашей экосистеме, и мы должны прилагать все усилия для их сохранения", — подчеркивает эколог.

Маленькая болотная черепаха. Фото: Иван Русев

Интересно, что у болотной черепахи существует температурное определение пола потомства: при температуре инкубации яиц выше +30 °C рождаются только самки, а при температуре ниже +27 °C только самцы. При промежуточных температурах могут появляться детеныши обоих полов. Черепахи хорошо плавают и ныряют, могут оставаться долго под водой. Обычно плавающие и кормящиеся в водоеме черепахи всплывают на поверхность каждые 15-20 минут.

Другие события в Нацпарке "Тузловские лиманы"

Напомним, на Тузловских лиманах на Одесчине экологи зафиксировали необычное поведение барсуков и лис. Хотя эти два вида обычно считаются конкурентами и имеют территориальное поведение, однако на одном из скифских курганов мирно сосуществуют рядом.

Кроме этого, в Тузловских лиманах в Одесской области стали чаще встречаться серые зайцы. Их популяция возросла во время войны из-за отсутствия охоты и браконьерства. Сейчас животных можно увидеть у воды между островками, там они умело прыгают по воде.