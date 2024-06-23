Беби-бум на Тузловских лиманах – цапли вывели птенцов и готовятся к миграции

Птенец цапли. Фото: Иван Русев

На берегах лимана Шаганы в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" можно наблюдать аккуратных малых нарядов, охотящихся на рыбу. В этом году цапли данного вида успешно вывели много птенцов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил эколог Иван Русев.

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Белая цапля питается рыбой. Фото: Иван Русев

Щеголи на Тузловских лиманах

"Эти птицы охотятся на рыбу атерину и других гидробионтов на побережье лимана. Несмотря на войну, в этом году условия для жизни и воспроизведения малых нарядов в нацпарке были лучше, чем в прошлом, и они успешно вывели много птенцов", — сообщил эколог.

По словам Ивана Русева, малая щеголя относится к перелетным видам птиц и прилетела на лиманы весной из далекой Африки. Поселились они колонией и построили гнезда на деревьях вместе с грачами и мелкими соколами — кибцами.

"Малая щеголя питается исключительно животной пищей, включая земноводных, рыб, насекомых, паукообразных и ракообразных. Она ловит свою добычу на открытых неглубоких участках Тузловских лиманов", — рассказал Иван Русев.

В отличие от многих других цапель, малая щеголя при добывании пищи очень подвижна, суетлива, всегда бродит, догоняет добычу и только в виде исключения подстерегает жертву. Сейчас малые щеголи активно кормят своих птенцов, обучая их охотиться на рыбу и готовя к безопасной миграции на зимовку в Африку.

Как выглядит цапля

В весеннем оперении окрас самца и самки одинаковый — снежно-белый. На затылке у них есть хохолки, образованные двумя-тремя удлиненными ланцетовидными перьями, а на воле и плечах — удлиненные и рассученные перья, которые заходят за конец хвоста. Клюв черный, голая кожа на голове голубая, ноги черные, а радужная грязно-белая. Это оперение птицы носят с января по июнь.

Другие события в нацпарке

Напомним, на Тузловских лиманах на Одесчине экологи зафиксировали необычное поведение барсуков и лис. Хотя эти два вида обычно считаются конкурентами и имеют территориальное поведение, однако на одном из скифских курганов мирно сосуществуют рядом.

Кроме этого, в Тузловских лиманах в Одесской области стали чаще встречаться серые зайцы. Их популяция возросла во время войны из-за отсутствия охоты и браконьерства. Сейчас животных можно увидеть около воды между островками, там они умело прыгают по воде.