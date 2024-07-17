Масово гине риба на Одещині: екологи зафіксували черговий замор

Замор риби на Одещині. Фото: Держекоінспекція.

У воді Хаджибейського лиману, поблизу села Паліївка на Одещині, вже вдруге за місяць зафіксували масовий замор риб та інших мешканців водойми. Причиною гибелі, скоріше за все, є аномальна спека цього літа.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

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Фахівці наразі відібрали проби води з лиману для подальших лабораторних досліджень. Про результати екологи повідомлять згодом.

"Як й раніше, основною гіпотезою причин вказаного явища є зменшення розчинного кисню в воді через аномально високої температури повітря.Підсумкові виводи щодо причин задухи на Хаджибейському лимані можна буде зробити після отримання результатів лабораторних досліджень", — повідомили в інспекції.

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Нагадаємо, що у мікрорайоні Матвіївка міста Миколаєва також масово почали гинути риби та інші мешканці Південного Бугу. Виявилось, что результати проб води з річки не відповідають нормам.

Також ми повідомляли, що у деяких замкнутих водоймах Національного природного парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, спостерігається зміна кольору води на коричневий з появою маслянистої плівки. Фахівці заспокоюють, що це природні процеси, викликані різними факторами.

Додамо, що аномальна спека на Одещині спричиняє обміління річок, які є основними джерелами прісної води для регіону. Це ставить під загрозу забезпечення питною водою та вирощування багатьох культур.