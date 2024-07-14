Через спеку Одеська область перетворюється на пустелю

Потріскана земля. Фото: pixabay

Аномальна спека стає постійним явищем для Одеської області, загрожуючи перетворити степи на пустелю. Екологи попереджають про серйозні наслідки для довкілля, включаючи обміління річок і проблеми з питною водою.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів еколог Владислав Балінський.

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Аномальна спека, яка охопила Одеську область, не є тимчасовим явищем, попереджає еколог Владислав Балінський. За його словами, останнім часом ми стаємо свідками значних кліматичних змін, які можуть призвести до перетворення на пустелю.

"Останнім часом ми спостерігаємо кліматичні зміни, й Одеська область, яка була раніше степом, може перетворитися на пустелю. У межах міста ми можемо бачити ці зміни лише як підвищення температури. А дика природа вже сама перелаштовується. Це ми можемо бачити за великою кількістю пожеж. І природна пустеля у нашому регіоні стає дедалі більшою", — розповідає Владислав Балінський.

Крім того, аномальна спека спричиняє обміління річок, які є основними джерелами прісної води для регіону. Це ставить під загрозу забезпечення питною водою та вирощування багатьох культур.

"В нас єдине джерело — це Дністер. Рівень Дністра дуже швидко змінюється. Тому це дуже важливе питання, але воно таке комплексне і дуже потребує джерел ідеї та фінансування", — підсумовує еколог.

Владислав Балінський зазначає, що зміни клімату вимагають комплексного підходу до розв'язання проблем. Без належного фінансування та інноваційних рішень ситуація може лише погіршуватися, що ставить під загрозу екологічну безпеку регіону та добробут його мешканців.

Нагадаємо, у Молдові Дністер так обмілів, що міста можуть залишитися без води. У країні оголосили гідрометеорологічне попередження про низький потік води найближчими днями. Людей просять економно споживати воду.