Из-за жары Одесская область превращается в пустыню

Потрескавшаяся земля. Фото: pixabay

Аномальная жара становится постоянным явлением для Одесской области, угрожая превратить степи в пустыню. Экологи предупреждают о серьезных последствиях для окружающей среды, включая обмеление рек и проблемы с питьевой водой.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал эколог Владислав Балинский.

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Аномальная жара, охватившая Одесскую область, не является временным явлением, предупреждает эколог Владислав Балинский. По его словам, в последнее время мы становимся свидетелями значительных климатических изменений, которые могут привести к превращению в пустыню.

"В последнее время мы наблюдаем климатические изменения, и Одесская область, которая раньше была степью, может превратиться в пустыню. В пределах города мы можем видеть эти изменения только как повышение температуры. А дикая природа уже сама перестраивается. Это мы можем видеть за большим количеством пожаров. И природная пустыня в нашем регионе становится все больше", — рассказывает Владислав Балинский.

Кроме того, аномальная жара влечет за собой обмеление рек, которые являются основными источниками пресной воды для региона. Это подвергает угрозе обеспечение питьевой водой и выращивания многих культур.

"У нас единственный источник — это Днестр. Уровень Днестра очень быстро меняется. Поэтому это очень важный вопрос, но он такой комплексный и очень нуждается в источниках идеи и финансирования", — заключает эколог.

Владислав Балинский отмечает, что изменения климата требуют комплексного подхода к решению проблем. Без надлежащего финансирования и инновационных решений ситуация может только усугубляться, что ставит под угрозу экологическую безопасность региона и благосостояние его жителей.

Напомним, в Молдове Днестр так обмелел, что города могут остаться без воды. В стране объявили гидрометеорологическое предупреждение о низком потоке воды в ближайшие дни. Людей просят экономно потреблять воду.