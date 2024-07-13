Чим небезпечний сморід в Одесі

Дим над морем. Фото: Новини.LIVE

Останнім часом жителі Одеси все частіше скаржаться на неприємний запах у повітрі. Подейкують навіть і про можливість хімічного отруєння. Проте причина неприємного аромату досить проста — аномальна спека. Екологи зазначають, що підвищення температури — це лише наслідок, а корені проблеми закладені ще раніше.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів еколог Владиславом Балінський.

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Фахівець пояснює, що торішня диверсія на Каховській ГЕС спричинила потрапляння великої кількості прісноводної рослинності та відходів у Чорне море. Ці матеріали накопичувалися на дні моря, виділяючи сірководень.

"Треба розуміти, що такого не було в минулі роки, аби такий неприємний запах так довго відчувався. Після торішньої диверсії на Каховській ГЕС дуже велика кількість прісноводної рослинності та відходів потрапила до Чорного моря. І воно все довго накопичувалося на дні та виробляло сірководень", — зазначає Владислав Балінський.

Додатковим фактором, що впливає на стан води, є загибель флори та фауни, які не витримують підвищення температури. Людська діяльність, зокрема забруднення стічними водами, теж ускладнює ситуацію. Біологічні забруднення сприяють розмноженню мікроорганізмів, що при підвищенні температури відбувається ще швидше.

"Сірководень у Чорному морі є небезпечним газом з неприємним запахом, що розчиняється у воді, створюючи безжиттєвий шар. При цьому рівень кисню у воді знижується, що погіршує екологічний стан", — каже еколог.

Він зазначає, що наразі ситуація не є критичною, але дощі можуть її погіршити. Зливи здатні принести на одеські пляжі, захищені хвилерізами, багато шкідливих речовин, які через відсутність водообміну можуть накопичуватися та погіршувати стан моря.

Нагадаємо, у воді Хаджибейського лиману, поблизу села Паліївка, що на Одещині, виявлено перевищення концентрацій азоту амонійного та зниження рівня розчинного кисню. Це призвело до масового замору водних біоресурсів.