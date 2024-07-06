Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Вода у Хаджибейському лимані стала небезпечна — подробиці arrow

Вода у Хаджибейському лимані стала небезпечна — подробиці

6 липня 2024 14:44
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
У Хаджибейському лимані масово гине риба
Замор риби на Хаджибейському лимані. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У воді Хаджибейського лиману, поблизу села Паліївка, що на Одещині, виявлено перевищення концентрацій азоту амонійного та зниження рівня розчинного кисню. Це призвело до масового замору водних біоресурсів.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Читайте також:

Вода в Хаджибейському лимані забруднена

Там також уточнили, що проби води були відібрані 2 липня 2024 року. Після того, як там помітили масовий замор риби та інших біоресурсів.

"Виявлено перевищення гранично допустимих концентрацій по азоту амонійному в 6️6 разів", — повідомили в інспекції.

Амонійний азот належить до біогенних елементів, що активно беруть участь у процесах біогідроценозу. Його концентрація у водоймах варіюється, залежно від сезону та впливу довкілля, включаючи діяльність промислових підприємств. Весною концентрація амонійного азоту зменшується, тоді як влітку збільшується через бактеріальне розкладання органічних речовин.

Крім того, дослідження показали зниження рівня розчинного кисню в 1,3 раза внаслідок високих температур повітря.

"Нестача кисню у воді також сприяє загибелі водних біоресурсів, що було зафіксовано в Хаджибейському лимані", — повідомили екологи.

Більше про воду

Нагадаємо, у Молдові Дністер так обмілів, що міста можуть залишитися без води. У країні оголосили гідрометеорологічне попередження про низький потік води найближчими днями. Людей просять економно споживати воду. 

Також ми повідомляли, що у деяких замкнутих водоймах Національного природного парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, спостерігається зміна кольору води на коричневий з появою маслянистої плівки. Фахівці заспокоюють, що це природні процеси, викликані різними факторами.

Одеса Одеська область вода Одеська ОДА Новини Одеси риба

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

23 червня 2024

01:45 Що робити, якщо у ТЦК відмовляються приймати документ із "Резерв+" — пояснення Міноборони