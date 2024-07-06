У Хаджибейському лимані масово гине риба

Замор риби на Хаджибейському лимані. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

У воді Хаджибейського лиману, поблизу села Паліївка, що на Одещині, виявлено перевищення концентрацій азоту амонійного та зниження рівня розчинного кисню. Це призвело до масового замору водних біоресурсів.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Читайте також:

Вода в Хаджибейському лимані забруднена

Там також уточнили, що проби води були відібрані 2 липня 2024 року. Після того, як там помітили масовий замор риби та інших біоресурсів.

"Виявлено перевищення гранично допустимих концентрацій по азоту амонійному в 6️6 разів", — повідомили в інспекції.

Амонійний азот належить до біогенних елементів, що активно беруть участь у процесах біогідроценозу. Його концентрація у водоймах варіюється, залежно від сезону та впливу довкілля, включаючи діяльність промислових підприємств. Весною концентрація амонійного азоту зменшується, тоді як влітку збільшується через бактеріальне розкладання органічних речовин.

Крім того, дослідження показали зниження рівня розчинного кисню в 1,3 раза внаслідок високих температур повітря.

"Нестача кисню у воді також сприяє загибелі водних біоресурсів, що було зафіксовано в Хаджибейському лимані", — повідомили екологи.

Більше про воду

Нагадаємо, у Молдові Дністер так обмілів, що міста можуть залишитися без води. У країні оголосили гідрометеорологічне попередження про низький потік води найближчими днями. Людей просять економно споживати воду.

Також ми повідомляли, що у деяких замкнутих водоймах Національного природного парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, спостерігається зміна кольору води на коричневий з появою маслянистої плівки. Фахівці заспокоюють, що це природні процеси, викликані різними факторами.