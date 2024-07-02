Масовий замор риби на Одещині - екологи пояснили причину

Масовий замор риби на Одещині. Фото: Держекоінспекція.

В Хаджибейському лимані, що на Одещині, фахівці виявили факт масового замору риби. Там почали викидати на берег піленгаса — екологи пов'язують таке явище із високими температурами.

Про це повідомили в пресслужбі Державної екоінспекції Південно-Західного округу.

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Причини загибелі риби

Поблизу села Паліївка в Одеському районі масово почав гинути піленгас. За попередніми оцінками, це може бути пов'язане зі зменшенням рівня розчиненого кисню у воді через високі температури, що є частим явищем у літній період. Як наслідок — гіпоксія, яка негативно впливає на водні біоресурси.

Загибель піленгаса на Одещині. Фото: Держекоінспекція.

Дії екологів

Фахівці екологічної інспекції відібрали проби води для визначення причин. Всі зразки наразі направлено до лабораторії, де будуть проведені детальні аналізи для встановлення точної причини цього явища. Це допоможе вжити необхідних заходів для запобігання подібних інцидентів у майбутньому.

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Ми писали, що внаслідок ракетного удару по Одесі 24 червня у повітря потрапило понад 240 тисяч тонн забруднюючих речовин. Це значне забруднення може мати довготривалі негативні наслідки для навколишнього середовища та здоров'я людей.

Також ми повідомляли, що з початку літа через аномальну спеку на Одещині зафіксовано 625 пожеж на відкритих територіях та природних екосистемах. Вогонь знищив 250 гектарів української землі, тож рятувальники закликають дотримуватись правил поведінки під час пожежної небезпеки.