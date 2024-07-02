Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Хаджибейском лимане в Одесской области снова замор рыбы — в чем причина arrow

В Хаджибейском лимане в Одесской области снова замор рыбы — в чем причина

2 июля 2024 15:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Массовый замор рыбы в Одесской области - экологи объяснили причину
Массовый замор рыбы в Одесской области. Фото: Госэкоинспекция.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Хаджибейском лимане на Одесчине специалисты обнаружили факт массового замора рыбы. Там начало выбрасывать на берег пиленгаса — экологи связывают такое явление с высокими температурами.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной экоинспекции Юго-Западного округа.

Читайте также:

Причины гибели рыбы

Вблизи села Палеевка в Одесском районе массово начал гибнуть пиленгас. По предварительным оценкам, это может быть связано с уменьшением уровня растворенного кислорода в воде из-за высоких температур, которые являются частым явлением в летний период. Как следствие — гипоксия, которая негативно влияет на водные биоресурсы.

Мертвая рыба в Одесской области
Гибель пиленгаса в Одесской области. Фото: Госэкоинспекция.

Действия экологов

Специалисты экологической инспекции отобрали пробы воды для определения причин. Все образцы направлены в лабораторию, где будут проведены детальные анализы для установления точной причины этого явления. Это поможет принять необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Больше об экологии в Одесской области

Мы писали, что в результате ракетного удара по Одессе 24 июня в воздух попало более 240 тысяч тонн загрязняющих веществ. Это значительное загрязнение может иметь продолжительные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Также мы сообщали, что с начала лета из-за аномальной жары в Одесской области зафиксировано 625 пожаров на открытых территориях и природных экосистемах. Огонь уничтожил 250 гектаров украинской земли, поэтому спасатели призывают соблюдать правила поведения во время пожарной опасности.

Одесса смерть вода кислород Новости Одессы экология рыба аномальная жара жара

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно