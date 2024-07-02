Массовый замор рыбы в Одесской области - экологи объяснили причину

Массовый замор рыбы в Одесской области. Фото: Госэкоинспекция.

В Хаджибейском лимане на Одесчине специалисты обнаружили факт массового замора рыбы. Там начало выбрасывать на берег пиленгаса — экологи связывают такое явление с высокими температурами.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной экоинспекции Юго-Западного округа.

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Вблизи села Палеевка в Одесском районе массово начал гибнуть пиленгас. По предварительным оценкам, это может быть связано с уменьшением уровня растворенного кислорода в воде из-за высоких температур, которые являются частым явлением в летний период. Как следствие — гипоксия, которая негативно влияет на водные биоресурсы.

Гибель пиленгаса в Одесской области. Фото: Госэкоинспекция.

Действия экологов

Специалисты экологической инспекции отобрали пробы воды для определения причин. Все образцы направлены в лабораторию, где будут проведены детальные анализы для установления точной причины этого явления. Это поможет принять необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

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