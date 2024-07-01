Пожежна небезпека на Одещині: 250 гектарів землі знищено вогнем

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Одещини

З початку літа на Одещині зафіксовано 625 пожеж на відкритих територіях та природних екосистемах. Через недбайливе ставлення до природи під час спеки огонь знищив 250 гектарів української землі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС в Одеській області.

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Рятувальник ДСНС Одещини гасить пожежу сухої трави. Фото: ДСНС в Одеській області.

Причини пожеж

Основними причинами пожеж стали спекотна погода і людська недбалість. Нерідко пожежі виникають через кинуті сірники або недопалки в суху траву.

"Якби кожен перед тим, як кинути сірник чи недопалок у суху траву, задумався, до яких наслідків це може призвести, можливо, такої жахливої статистики не було б", — йдеться в повідомленні ДСНС.

Рятувальник гасить загоряння трави на Одещині. Фото: ДСНС в Одеській області.

ДСНС закликає громадян припинити нищити природу необдуманими вчинками.

"Зрозумійте, що своїми необдуманими вчинками ви завдаєте непоправної шкоди довкіллю, власному здоров’ю та життю!" — звертаються рятувальники.

На Одещині загорілась суха трава через спеку. Фото: ДСНС в Одеській області.

Правила поведінки під час пожежної небезпеки

Щоб запобігти пожежам, дотримуйтесь таких правил:

Не кидайте недопалки та сірники в суху траву.

Не залишайте багаття без нагляду і завжди гасіть його водою або засипайте землею.

Не розводьте багаття у вітряну погоду.

Не використовуйте відкритий вогонь поблизу лісових масивів та на полях з сухою травою.

Слідкуйте за поведінкою дітей та пояснюйте їм правила пожежної безпеки.

Номери екстрених служб в Одеській області

У разі виникнення пожежі або іншої надзвичайної ситуації негайно звертайтесь за допомогою до екстрених служб:

Пожежна служба — 101.

Поліція — 102.

Швидка допомога — 103.

Пожежі в Одесі

Нагадаємо, що днями в Пересипському районі Одеси рятувальники понад шість годин боролися з пожежею на полях зрошення. Вогонь охопив суху траву, чагарники та очерет, розповсюджуючись від різних осередків.

Також в Приморському районі Одеси сталась пожежа. На схилах біля Траси здоров'я загорілись суха трава, сміття та чагарники. Загоряння охопило площу приблизно 1 500 квадратних метрів. Пожежу локалізували за годину.