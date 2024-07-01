Пожежна небезпека на Одещині: 250 гектарів землі знищено вогнем

Жахлива статистика — на Одещині з початку літа сталось понад 600 пожеж
З початку літа на Одещині зафіксовано 625 пожеж на відкритих територіях та природних екосистемах. Через недбайливе ставлення до природи під час спеки огонь знищив 250 гектарів української землі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС в Одеській області.
Причини пожеж
Основними причинами пожеж стали спекотна погода і людська недбалість. Нерідко пожежі виникають через кинуті сірники або недопалки в суху траву.
"Якби кожен перед тим, як кинути сірник чи недопалок у суху траву, задумався, до яких наслідків це може призвести, можливо, такої жахливої статистики не було б", — йдеться в повідомленні ДСНС.
ДСНС закликає громадян припинити нищити природу необдуманими вчинками.
"Зрозумійте, що своїми необдуманими вчинками ви завдаєте непоправної шкоди довкіллю, власному здоров’ю та життю!" — звертаються рятувальники.
Правила поведінки під час пожежної небезпеки
Щоб запобігти пожежам, дотримуйтесь таких правил:
- Не кидайте недопалки та сірники в суху траву.
- Не залишайте багаття без нагляду і завжди гасіть його водою або засипайте землею.
- Не розводьте багаття у вітряну погоду.
- Не використовуйте відкритий вогонь поблизу лісових масивів та на полях з сухою травою.
- Слідкуйте за поведінкою дітей та пояснюйте їм правила пожежної безпеки.
Номери екстрених служб в Одеській області
У разі виникнення пожежі або іншої надзвичайної ситуації негайно звертайтесь за допомогою до екстрених служб:
- Пожежна служба — 101.
- Поліція — 102.
- Швидка допомога — 103.
Пожежі в Одесі
Нагадаємо, що днями в Пересипському районі Одеси рятувальники понад шість годин боролися з пожежею на полях зрошення. Вогонь охопив суху траву, чагарники та очерет, розповсюджуючись від різних осередків.
Також в Приморському районі Одеси сталась пожежа. На схилах біля Траси здоров'я загорілись суха трава, сміття та чагарники. Загоряння охопило площу приблизно 1 500 квадратних метрів. Пожежу локалізували за годину.
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