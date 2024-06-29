Деталі пожежі в Одесі сьогодні - ДСНС

Масштабна пожежа на схилах Одеси — подробиці
Сьогодні опівдні в Приморському районі Одеси сталась пожежа. На схилах біля Траси здоров'я загорілись суха трава, сміття та чагарники.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Одещини.
Деталі пожежі
Загоряння охопило площу приблизно 1500 квадратних метрів. Від ДСНС Одещини залучались 2 одиниці техніки та 12 рятувальників. Завдяки оперативним діям пожежників,пожежу вдалося повністю ліквідувати за годину.
"На щастя, ніхто не постраждав. Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем невстановленою особою", — повідомляють рятувальники.
Інші пожежі на Одещині
Ми писали, що вчора внаслідок ракетного удару в Одеській області загорілося поле пшениці. Ворог поцілив туди ракетою, ймовірно, типу "Іскандер-М".
Також раніше на Одещині виникла пожежа в одному з будинків у Березівському районі. Господар палив у ліжку, що й стало причиною загоряння.
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