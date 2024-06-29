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Масштабна пожежа на схилах Одеси — подробиці

29 червня 2024 14:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Деталі пожежі в Одесі сьогодні - ДСНС
Рятувальник гасить пожежу в Одесі. Фото: ДСНС Одещини
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні опівдні в Приморському районі Одеси сталась пожежа. На схилах біля Траси здоров'я загорілись суха трава, сміття та чагарники.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Одещини.

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Деталі пожежі

Загоряння охопило площу приблизно 1500 квадратних метрів. Від ДСНС Одещини залучались 2 одиниці техніки та 12 рятувальників. Завдяки оперативним діям пожежників,пожежу вдалося повністю ліквідувати за годину.

"На щастя, ніхто не постраждав. Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем невстановленою особою", — повідомляють рятувальники.

Рятувальник гасить пожежу в Одесі
В Одесі сталась пожежа сьогодні, 29 червня. Фото: ДСНС Одещини
В Одесі горіла трава біля Траси здоров'я сьогодні
В Одесі біля Траси здоров'я загасили пожежу. Фото:  ДСНС Одещини

Інші пожежі на Одещині

Ми писали, що вчора внаслідок ракетного удару в Одеській області загорілося поле пшениці. Ворог поцілив туди ракетою, ймовірно, типу "Іскандер-М".

Також раніше на Одещині виникла пожежа в одному з будинків у Березівському районі. Господар палив у ліжку, що й стало причиною загоряння.

Одеса
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