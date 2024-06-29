Детали пожара в Одессе сегодня - ГСЧС

Спасатель тушит пожар в Одессе. Фото: ГСЧС Одесчины

Сегодня в полдень в Приморском районе Одессы произошел пожар. На склонах у Трассы здоровья загорелись сухая трава, мусор и кустарники.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесчины.

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Детали пожара

Возгорание охватило площадь примерно в 1500 квадратных метров. От ГСЧС Одесской области привлекались 2 единицы техники и 12 спасателей. Благодаря оперативным действиям пожарных, пожар удалось полностью ликвидировать за час.

"К счастью, никто не пострадал. Вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом", — сообщают спасатели.

В Одессе произошел пожар сегодня, 29 июня. Фото: ГСЧС Одесчины

В Одессе возле Трассы здоровье потушили пожар. Фото: ГСЧС Одесчины

Другие пожары в Одесской области

Мы писали, что вчера в результате ракетного удара в Одесской области загорелось поле пшеницы. Враг попал туда ракетой, вероятно, типа "Искандер-М".

Также ранее в Одесской области возник пожар в одном из домов в Березовском районе. Хозяин курил в постели, что и стало причиной возгорания.