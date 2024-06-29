Детали пожара в Одессе сегодня - ГСЧС

Масштабный пожар на склонах Одессе — подробности
Сегодня в полдень в Приморском районе Одессы произошел пожар. На склонах у Трассы здоровья загорелись сухая трава, мусор и кустарники.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесчины.
Детали пожара
Возгорание охватило площадь примерно в 1500 квадратных метров. От ГСЧС Одесской области привлекались 2 единицы техники и 12 спасателей. Благодаря оперативным действиям пожарных, пожар удалось полностью ликвидировать за час.
"К счастью, никто не пострадал. Вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом", — сообщают спасатели.
Другие пожары в Одесской области
Мы писали, что вчера в результате ракетного удара в Одесской области загорелось поле пшеницы. Враг попал туда ракетой, вероятно, типа "Искандер-М".
Также ранее в Одесской области возник пожар в одном из домов в Березовском районе. Хозяин курил в постели, что и стало причиной возгорания.
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