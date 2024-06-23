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Палив у ліжку — на Одещині у пожежі загинув чоловік

23 червня 2024 11:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині у пожежі загинув чоловік
Рятувальники гасять вогонь. Фото: ДСНС Одещини
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На Одещині через паління у ліжку виникла пожежа в одному з будинків у Березівському районі. Господаря оселі знайшли на місці, де був осередок загоряння.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС в Одеській області.

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Рятувальники гасять вогонь на даху будинку. Фото: ДСНС Одещини

Деталі пожежі

Сьогодні зранку в селі Люботаївка горів житловий одноповерховий будинок. За годину вогнеборці ліквідували вогонь на площі 40 м кв. На жаль, на місці події виявлено загиблого господаря будинку. Пожежа, ймовірно, сталася через те, що він палив цигарки у ліжку.

Скільки техніки залучалось

Для боротьби з вогнем було залучено одну одиницю пожежної техніки та п'ять рятувальників від ДСНС. Окрім цього — одну одиницю пожежної техніки та чотири особи особового складу від місцевої пожежної команди "Розквіт".

Інші випадки пожежі на Одещині

Нагадаємо, в Пересипському районі Одеси 12 червня сталася пожежа у швейному цеху. Рятувальники оперативно відреагували на виклик та запобігли поширенню вогню на сусідні будівлі.

Також ми писали, що невідомі підпалили автомобіль військового з роти медичної евакуації. Зазначимо, що це вже не перший випадок підпалу авто українських бійців в регіоні.

Додамо, в Одесі затримали злочинне угрупування, яке займалося підпалом особистого майна містян. Відомо, що усі випадки були вчинені "на замовлення".

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