На Одещині у пожежі загинув чоловік

Рятувальники гасять вогонь. Фото: ДСНС Одещини

На Одещині через паління у ліжку виникла пожежа в одному з будинків у Березівському районі. Господаря оселі знайшли на місці, де був осередок загоряння.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС в Одеській області.

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Деталі пожежі

Сьогодні зранку в селі Люботаївка горів житловий одноповерховий будинок. За годину вогнеборці ліквідували вогонь на площі 40 м кв. На жаль, на місці події виявлено загиблого господаря будинку. Пожежа, ймовірно, сталася через те, що він палив цигарки у ліжку.

Скільки техніки залучалось

Для боротьби з вогнем було залучено одну одиницю пожежної техніки та п'ять рятувальників від ДСНС. Окрім цього — одну одиницю пожежної техніки та чотири особи особового складу від місцевої пожежної команди "Розквіт".

Інші випадки пожежі на Одещині

Нагадаємо, в Пересипському районі Одеси 12 червня сталася пожежа у швейному цеху. Рятувальники оперативно відреагували на виклик та запобігли поширенню вогню на сусідні будівлі.

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