На Одещині залізничниця запобігла диверсії — подробиці

Залізничники у потягу. Фото: Укрзалізниця

В Одеській області стався інцидент підпалу релейної шафи потягу. Займання помітила чергова транспорту та швидко зреагувала, адже вогонь міг призвести до жахливих наслідків. Наразі розпочато слідство, за попередньою інформацією це була спроба диверсії.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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Деталі інциденту

На Одещині чергова по залізничному переїзду помітила займання релейної шафи. Залізничниця миттєво зреагувала та за допомогою вогнегасника ліквідувала пожежу. Інцидент стався під час проїзду вантажного поїзда. За попередньою інформацією, це був навмисний підпал залізничного обʼєкту сторонніми особами.

"За викликом чергової за шість хвилин прибули працівники дистанції сигналізації та зв'язку, які, оглянувши місце події, підтвердили, що роботу пристрою вдалося зберегти", — зазначено у повідомленні.

Розпочато слідство

Після огляду місця вони підтвердили, що роботу пристрою вдалося зберегти, і рух поїздів не припинявся. Про інцидент одразу повідомили необхідні відомства. Ведеться розслідування для встановлення винних осіб.

"Про подію було повідомлено Нацполіцію, СБУ та інші відповідальні органи. Справжню відданість професії залізничника не на словах, а конкретними справами доводять такі наші колеги", — зазначили у повідомленні.

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