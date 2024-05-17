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В Одесской области железнодорожница предотвратила диверсию — подробности

17 мая 2024 10:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одесской области железнодорожница предотвратила диверсию — подробности
Железнодорожники в поезде. Фото: Укрзализныця
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области произошел инцидент поджога релейного шкафа поезда. Возгорание заметила дежурная транспорта и быстро среагировала, ведь огонь мог привести к ужасным последствиям. Начато следствие, по предварительной информации, это была попытка диверсии.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Детали инцидента

В Одесской области дежурная по железнодорожному переезду заметила возгорание релейного шкафа. Железнодорожница мгновенно отреагировала и с помощью огнетушителя ликвидировала пожар. Инцидент произошел во время проезда грузового поезда. По предварительной информации, это был умышленный поджог железнодорожного объекта посторонними лицами.

"По вызову дежурной за шесть минут прибыли работники дистанции сигнализации и связи, которые, осмотрев место происшествия, подтвердили, что работу устройства удалось сохранить", — говорится в сообщении.

Начато следствие

После осмотра места они подтвердили, что работу устройства удалось сохранить, и движение поездов не прекращалось. Об инциденте сразу сообщили необходимые ведомства. Ведется расследование по установлению виновных лиц.

"О событии было доложено Нацполиции, СБУ и другим ответственным органам. Настоящую преданность профессии железнодорожника не на словах, а конкретными делами доказывают такие наши коллеги", — отметили в сообщении.

Мы писали раньше, правоохранители задержали участников агентурной сети спецслужб России. Они планировали серию терактов в Киеве и Львове.

Также мы сообщали, что в Европе участились случаи диверсий, шпионажа и запугиваний, за которыми, вероятно, стоит Главное разведывательное управление России. Европейским госслужащим советуют ужесточать меры предосторожности.

СБУ
Одесса
Укрзализныця
пожар
поезда
Одесская область
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