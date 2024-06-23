В Одесской области в пожаре погиб мужчина

Спасатели тушат огонь. Фото: ГСЧС Одесчины

В Одесской области из-за курения в постели возник пожар в одном из домов в Березовском районе. Хозяина дома нашли на месте, где был очаг возгорания.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области.

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Детали пожара

Сегодня утром в селе Люботаевка горел одноэтажный жилой дом. Через час пожарные ликвидировали огонь на площади 40 м кв. К сожалению, на месте происшествия обнаружен погибший хозяин дома. Пожар вероятно произошел из-за того, что он курил сигареты в постели.

Сколько техники привлекалось

Для борьбы с огнем была привлечена 1 единица пожарной техники и 5 спасателей от ГСЧС. Кроме этого, 1 единица пожарной техники и 4 человека личного состава от местной пожарной команды "Расцвет".

Другие случаи пожара в Одесской области

Напомним, в Пересыпском районе Одессы, 12 июня, произошел пожар в швейном цехе. Спасатели оперативно отреагировали на вызов и предотвратили распространение огня на соседние здания.

Также мы писали, что неизвестные подожгли военный автомобиль из роты медицинской эвакуации. Отметим, что это уже не первый случай поджога автомобилей украинских бойцов в регионе.

Добавим, в Одессе задержали преступную группировку, которая занималась поджогом личного имущества горожан. Известно, что все случаи были совершены по заказу.