Вчиняли підпали майна на замовлення — в Одесі затримали злочинне угрупування

Поліція затримала злочинця. Фото: Нацполіція

В Одесі затримали злочинне угрупування, яке займалося підпалом особистого майна містян. Відомо, що усі випадки були вчинені "на замовлення".

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі злочинної діяльності

Лідер групи, відомий у кримінальному середовищі на прізвисько "Путін", та шість виконавців вчиняли підпали та порівну ділили між собою "прибуток". У листопаді четверо найманців підпалили автомобільні шини біля дверей двох квартир у багатоповерхівках в Київському районі міста. Мешканці будинків самостійно загасили вогонь та звернулися до поліції.

Що знайшли під час обшуків

Одяг,

мобільні телефони з сім-картками,

ємності з паливно-мастильними речовинами,

корпус ручної гранати з запалом.

"Під час огляду мобільних телефонів фігурантів в одному з них було відео вчинення підпалу, яке вони відправили месенджером організатору злочину. Той пообіцяв їм за "роботу" чотири тисячі доларів", — йдеться у повідомленні поліції.

Яке покарання загрожує

Наразі злочинцям повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років увʼязнення.

Нагадаємо, в Одесі викрили жебрака з псевдоінвалідністю, який "працював" на перехресті проспектів Глушка та Небесної Сотні. Одесити прослідкували за ним до магазину, де шахрай жваво ходив і вже не здавався таким безпомічним.