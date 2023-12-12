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Вчиняли підпали майна на замовлення — в Одесі затримали злочинне угрупування

12 грудня 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Вчиняли підпали майна на замовлення — в Одесі затримали злочинне угрупування
Поліція затримала злочинця. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі затримали злочинне угрупування, яке займалося підпалом особистого майна містян. Відомо, що усі випадки були вчинені "на замовлення".

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі злочинної діяльності

Лідер групи, відомий у кримінальному середовищі на прізвисько "Путін", та шість виконавців вчиняли підпали та порівну ділили між собою "прибуток". У листопаді четверо найманців підпалили автомобільні шини біля дверей двох квартир у багатоповерхівках в Київському районі міста. Мешканці будинків самостійно загасили вогонь та звернулися до поліції.

Що знайшли під час обшуків

  • Одяг,
  • мобільні телефони з сім-картками,
  • ємності з паливно-мастильними речовинами,
  • корпус ручної гранати з запалом.

"Під час огляду мобільних телефонів фігурантів в одному з них було відео вчинення підпалу, яке вони відправили месенджером організатору злочину. Той пообіцяв їм за "роботу" чотири тисячі доларів", — йдеться у повідомленні поліції. 

Яке покарання загрожує

Наразі злочинцям повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) та ч. 1 ст. 263  (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років увʼязнення. 

Нагадаємо, в Одесі викрили жебрака з псевдоінвалідністю, який "працював" на перехресті проспектів Глушка та Небесної Сотні. Одесити прослідкували за ним до магазину, де шахрай жваво ходив і вже не здавався таким безпомічним.

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