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Чарівне зцілення — одесити викрили жебрака з псевдоінвалідністю

10 грудня 2023 15:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Чарівне зцілення — одесити викрили жебрака з псевдоінвалідністю
Одесити викрили жебрака з псевдоінвалідністю. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі викрили жебрака з псевдоінвалідністю, який "працював" на перехресті проспектів Глушка та Небесної Сотні. Одесити прослідкували за ним до магазину, де шахрай жваво ходив і вже не здавався таким безпомічним.

Відео інциденту оприлюднили в соціальних мережах.

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На кадрах можна помітити, чоловіка з, на перший погляд, обмеженими можливостями, який просить милість. Він опирається на милиці та тяжко йде між машинами, поки ті стоять на світлофорі. Згодом на відео видно, як цей самий чоловік уже жваво гуляє між полиць супермаркету. Варто додати, що в магазині він уже не опирається на милиці, а просто їх несе. 

Допомога соціально незахищеним

Нагадаємо, Світовий банк надасть Україні фінансування в об’ємі 1,2 млрд доларів на проєкти з підтримки соціально незахищених і малозабезпечених верств населення. Кошти виділяються Україні в рамках проєкту "Інвестиції в соціальний захист для інклюзії, стійкості та ефективності" (INSPIRE) під гарантії уряду Японії. 

Також ми повідомляли, що в Україні влада має намір суттєво скоротити фінансові витрати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Кількість одержувачів такої державної допомоги планують зменшити на близько 8%.

Додамо, що з 1 січня 2024 року соціальні стипендії зможуть отримувати студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти, які були в російському полоні, ув’язнені чи в будь-який інший спосіб позбавлені свободи через збройну агресію РФ проти України, а також  їхні діти.

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