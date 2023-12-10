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Волшебное исцеление — одесситы разоблачили попрошайку с лжеинвалидностью

10 декабря 2023 15:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Волшебное исцеление — одесситы разоблачили попрошайку с лжеинвалидностью
Одесситы разоблачили попрощайку с псевдоинвалидностью. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе разоблачили нищего с псевдоинвалидностью, который "работал" на перекрестке проспектов Глушко и Небесной Сотни. Одесситы последовали за ним в магазин, где мошенник бодро ходил и уже не казался таким беспомощным.

Видео инцидента обнародовали в социальных сетях.

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На кадрах можно заметить мужчину с, на первый взгляд, ограниченными возможностями, который просит милость. Он опирается на костыли и тяжело идет между машинами, пока те стоят на светофоре. Впоследствии на видео видно, как этот же мужчина уже бодро гуляет между полок супермаркета. Стоит добавить, что в магазине он уже не опирается на костыли, а просто их несет.

Помощь социально незащищенным

Напомним, Всемирный банк предоставит Украине финансирование в объеме 1,2 млрд долларов на проекты по поддержке социально незащищенных и малообеспеченных слоев населения. Денежные средства выделяются Украине в рамках проекта "Инвестиции в социальную защиту для инклюзии, устойчивости и эффективности" (INSPIRE) под гарантии правительства Японии.

Также мы сообщали, что в Украине власти намерены существенно сократить финансовые расходы для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Количество получателей такой государственной помощи планируется уменьшить на около 8%.

Добавим, что с 1 января 2024 года социальные стипендии смогут получать студенты учреждений профессионального высшего и высшего образования, которые были в российском плену, заключены или любым другим способом лишены свободы из-за вооруженной агрессии РФ против Украины, а также их дети.

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