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Совершали поджоги имущества по заказу — в Одессе задержали преступную группировку

12 декабря 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Совершали поджоги имущества по заказу — в Одессе задержали преступную группировку
Полиция задержала преступника. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе задержали преступную группировку, которая занималась поджогом личного имущества горожан. Известно, что все случаи были совершены по заказу.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали преступной деятельности

Лидер группы, известный в криминальной среде по прозвищу "Путин", и шесть исполнителей совершали поджоги и поровну делили между собой "прибыль". В ноябре четверо наемников подожгли автомобильные шины у дверей двух квартир в многоэтажках в Киевском районе города. Жители домов самостоятельно потушили огонь и обратились в полицию.

Что нашли во время обысков

  • Одежду,
  • мобильные телефоны с сим-картами,
  • емкости с горюче-смазочными веществами,
  • корпус ручной гранаты с задором.

"При осмотре мобильных телефонов фигурантов в одном из них было видео совершения поджога, которое они отправили мессенджером организатору преступления. Тот пообещал им за "работу" четыре тысячи долларов", — говорится в сообщении полиции.

Какое наказание грозит

В настоящее время преступникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Одессе разоблачили нищего с псевдоинвалидностью, который "работал" на перекрестке проспектов Глушко и Небесной Сотни. Одесситы последовали за ним в магазин, где мошенник живо ходил и уже не казался таким беспомощным.

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