Підпал авто військового медика в Одесі: деталі

Результат підпалу авто. Фото: соцмережі

В Одесі невідомі підпалили автомобіль військового з роти медичної евакуації. Зазначимо, що це вже не перший випадок підпалу авто українських бійців в регіоні.

Про це на сторінці у соцмережі написав депутат Одеської міськради Андрій Вагапов.



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Деталі інциденту

Подібні підпали здійснюють невідомі особи за гроші, ймовірно, на замовлення російських телеграм-каналів. Окупанти виплачують грошову винагороду тим, хто здійснив злочин, а також "нагороджують" й авторів фотографій результату диверсій.

"При чому платять 1000 гривень за фото та 2 000 — 4 000 тисячі за підпал. Огидно, що ці потвори живуть серед нас", — написав депутат.

Військовий медик, якому належить автомобіль, опублікував відео-огляд наслідків пожежі. На запису видно, що гуми транспорту згоріли, також розтрощений капот, на корпусі — сліди гарі.

"Пожежу зробили. Треба буде шини міняти знов, он як постраждала", — коментує автор.

Диверсії на Одещині

Ми писали, що в Одеській області стався інцидент підпалу релейної шафи потягу. Займання помітила чергова транспорту та швидко зреагувала, адже вогонь міг призвести до жахливих наслідків.

Також ми писали, що в Одесі затримали злочинне угрупування, яке займалося підпалом особистого майна містян. Відомо, що усі випадки були вчинені "на замовлення".