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В Одессе подожгли автомобиль военного медика — детали

10 июня 2024 15:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Поджог авто военного медика в Одессе: детали
Результат поджога авто. Фото: соцсети
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе неизвестные подожгли автомобиль военного изо роты медицинской эвакуации. Отметим, что это уже не первый случай поджога автомобилей украинских бойцов в регионе.

Об этом на странице в соцсети написал депутат Одесского горсовета Андрей Вагапов.

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Детали инцидента

Подобные поджоги совершают неизвестные лица за деньги, вероятно, по заказу российских телеграмм-каналов. Оккупанты выплачивают денежное вознаграждение тем, кто совершил преступление, а также "награждают" и авторов фотографий результата диверсий.

"При чем платят 1000 гривен за фото и 2 000 — 4 000 тысяч за поджог. Отвратительно, что эти чудовища живут среди нас" , — написал депутат.

Военный медик, которому принадлежит автомобиль, опубликовал видеообзор последствий пожара. На записи видно, что резины транспорта сгорели, также разбит капот, на корпусе — следы гари.

"Пожар сделали. Надо будет шины менять снова, вон как пострадала" , — комментирует автор.

Диверсии в Одесской области

Мы писали, что в Одесской области произошел инцидент поджога релейного шкафа поезда. Возгорание заметила дежурная транспорта и быстро среагировала, ведь огонь мог привести к ужасающим последствиям.

Также мы писали, что в Одессе задержали преступную группировку, которая занималась поджогом личного имущества горожан. Известно, что все случаи были совершены по заказу.

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