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В Одесі сталася масштабна пожежа у швейному цеху — деталі

12 червня 2024 13:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі 12 червня загорівся швейний цех: деталі пожежі
Вогнеборці гасили пожежу на швейному цеху в Одесі. Фото: ДСНС Одещини
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Пересипському районі Одеси сьогодні вранці, 12 червня, сталась пожежа у швейному цеху. Рятувальники оперативно відреагували на виклик та запобігли поширенню вогню на сусідні будівлі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Одещини.

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Деталі пожежі

На вулиці Ширшова в Пересипському районі Одеси сталася пожежа у двоповерховій будівлі швейного цеху. Горіло обладнання та матеріали. Завдяки швидким діям рятувальників, вогонь не перекинувся на сусідні будівлі. На місці події працювали вісім одиниць техніки та 32 рятувальники ДСНС.

В Одесі сталася пожежа на швейному цеху
Рятувальники працюють над ліквідацією пожежі в Одесі. Фото: ДСНС Одещини
В Одесі ліквідували пожежу на швейному цеху
Пожежник гасить загоряння на швейному цеху в Одесі. Фото: ДСНС Одещини

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причини загоряння та завдані збитки наразі встановлюються. 

Заходи безпеки під час пожежі у приміщенні

Щоб уникнути небезпеки під час пожежі в приміщенні, дотримуйтесь наступних правил:

  • Зберігайте спокій, адже паніка може призвести до неправильних рішень.
  • викликайте рятувальників за номером 101;
  • якщо можливо, накрийте рот та ніс вологою тканиною;
  • залишайте приміщення якомога швидше, використовуючи найближчий вихід;
  • не користуйтеся ліфтами;
  • якщо двері гарячі, не відкривайте їх. Шукайте альтернативний вихід;
  • за можливості, допоможіть іншим людям евакуюватися.

Служба ДСНС закликає всіх бути уважними та дотримуватися правил безпеки, щоб уникнути трагедій під час пожеж.

Інші випадки пожежі

Ми писали, що нещодавно в селі Салгани, що на Одещині, сталася масштабна пожежа. Там горіло сміттєзвалище, загальна площа займання становила 1000 кв.м. Рятувальники боролися з вогнем понад п'ять годин.

Також ми писали, що в Миколаєві вогнеборці ліквідували масштабну пожежу на деревообробному підприємстві. У роботі надзвичайникам допомагав тактичний робот.

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пожежа
ДСНС
Одеса
рятувальники
Одеська область
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