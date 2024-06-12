В Одесі 12 червня загорівся швейний цех: деталі пожежі

Вогнеборці гасили пожежу на швейному цеху в Одесі. Фото: ДСНС Одещини

В Пересипському районі Одеси сьогодні вранці, 12 червня, сталась пожежа у швейному цеху. Рятувальники оперативно відреагували на виклик та запобігли поширенню вогню на сусідні будівлі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Одещини.

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Деталі пожежі

На вулиці Ширшова в Пересипському районі Одеси сталася пожежа у двоповерховій будівлі швейного цеху. Горіло обладнання та матеріали. Завдяки швидким діям рятувальників, вогонь не перекинувся на сусідні будівлі. На місці події працювали вісім одиниць техніки та 32 рятувальники ДСНС.

Рятувальники працюють над ліквідацією пожежі в Одесі. Фото: ДСНС Одещини

Пожежник гасить загоряння на швейному цеху в Одесі. Фото: ДСНС Одещини

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причини загоряння та завдані збитки наразі встановлюються.

Заходи безпеки під час пожежі у приміщенні

Щоб уникнути небезпеки під час пожежі в приміщенні, дотримуйтесь наступних правил:

Зберігайте спокій, адже паніка може призвести до неправильних рішень.

викликайте рятувальників за номером 101;

якщо можливо, накрийте рот та ніс вологою тканиною;

залишайте приміщення якомога швидше, використовуючи найближчий вихід;

не користуйтеся ліфтами;

якщо двері гарячі, не відкривайте їх. Шукайте альтернативний вихід;

за можливості, допоможіть іншим людям евакуюватися.

Служба ДСНС закликає всіх бути уважними та дотримуватися правил безпеки, щоб уникнути трагедій під час пожеж.

Інші випадки пожежі

Ми писали, що нещодавно в селі Салгани, що на Одещині, сталася масштабна пожежа. Там горіло сміттєзвалище, загальна площа займання становила 1000 кв.м. Рятувальники боролися з вогнем понад п'ять годин.

Також ми писали, що в Миколаєві вогнеборці ліквідували масштабну пожежу на деревообробному підприємстві. У роботі надзвичайникам допомагав тактичний робот.