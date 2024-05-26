Масштабна пожежа на Одещині — в області горіло сміттєзвалище

Пожежа на сміттєзвалищі. Фото: ДСНС

В Шабівській територіальній громаді, що на Одещині сталася масштабна пожежа. Там горіло сміттєзвалище. Вогонь гасили понад п’ять годин.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області в Facebook.

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Горить сміття в селі Сагани. Фото: ДСНС

Пожежа на сміттєзвалищі

За інформацією рятувальників, в селі Салгани сталося займання сміття на території санкціонованого сміттєзвалища виробничого кооперативу "Екологія". Загальна площа займання склала 1000 м². На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. Причина пожежі та розмір збитків наразі встановлюються.

"Від ДСНС було залучено 2 одиниці техніки та 9 вогнеборців, а також 1 одиниця техніки та 2 чоловіків особового складу від місцевої пожежної команди "Шабо", — повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Пожежна машина, яка прибула на місце інциденту. Фото: ДСНС

Інші випадки пожежі

Нагадаємо, у селі Молодіжне, що неподалік Одеси, через несправність редуктора побутового газового балона стався вибух. Унаслідок інциденту є постраждалий.

Також ми писали, що в Миколаєві вогнеборці ліквідували масштабну пожежу на деревообробному підприємстві. У роботі надзвичайникам допомагав тактичний робот.

Додамо, російська ракета 17 травня влучила у продовольчий склад на Одещині, де зберігалися переважно м'ясні продукти. Попри значні пошкодження та велику кількість зіпсованої продукції, загрози техногенної катастрофи для регіону немає.