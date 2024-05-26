Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Масштабна пожежа на Одещині — в області горіло сміттєзвалище arrow

Масштабна пожежа на Одещині — в області горіло сміттєзвалище

26 травня 2024 10:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Масштабна пожежа на Одещині — в області горіло сміттєзвалище
Пожежа на сміттєзвалищі. Фото: ДСНС
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Шабівській територіальній громаді, що на Одещині сталася масштабна пожежа. Там горіло сміттєзвалище. Вогонь гасили понад п’ять годин.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області в Facebook.

Читайте також:
Масштабна пожежа на Одещині — в області горіло сміттєзвалище - фото 1
Горить сміття в селі Сагани. Фото: ДСНС

Пожежа на сміттєзвалищі 

За інформацією рятувальників, в селі Салгани сталося займання сміття на території санкціонованого сміттєзвалища виробничого кооперативу "Екологія". Загальна площа займання склала 1000 м². На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. Причина пожежі та розмір збитків наразі встановлюються.

"Від ДСНС було залучено 2 одиниці техніки та 9 вогнеборців, а також 1 одиниця техніки та 2 чоловіків особового складу від місцевої пожежної команди "Шабо", — повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Масштабна пожежа на Одещині — в області горіло сміттєзвалище - фото 2
Пожежна машина, яка прибула на місце інциденту. Фото: ДСНС

Інші випадки пожежі

Нагадаємо, у селі Молодіжне, що неподалік Одеси, через несправність редуктора побутового газового балона стався вибух. Унаслідок інциденту є постраждалий. 

Також ми писали, що в Миколаєві вогнеборці ліквідували масштабну пожежу на деревообробному підприємстві. У роботі надзвичайникам допомагав тактичний робот.

Додамо, російська ракета 17 травня влучила у продовольчий склад на Одещині, де зберігалися переважно м'ясні продукти. Попри значні пошкодження та велику кількість зіпсованої продукції, загрози техногенної катастрофи для регіону немає.

Одеса
пожежа
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

23 травня 2024

14:59 Зливи, грози та шквали — синоптик Діденко попередила українців про погіршення погоди завтра