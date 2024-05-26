Масштабный пожар на Одесчине — в области горела свалка

Пожар на свалке. Фото: ГСЧС

В Шабовской территориальной общине, что в Одесской области произошел масштабный пожар. Там горела свалка. Огонь тушили более пяти часов.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области в Facebook.

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Горит мусор в селе Саганы. Фото: ГСЧС

Пожар на свалке

По информации спасателей, в селе Салганы произошло возгорание мусора на территории санкционированной свалки производственного кооператива "Экология". Общая площадь возгорания составила 1000 кв. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

"От ГСЧС были привлечены 2 единицы техники и 9 пожарных, а также 1 единица техники и 2 мужчин личного состава от местной пожарной команды "Шабо", — сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожарная машина, прибывшая на место инцидента. Фото: ГСЧС

Другие случаи пожара

Напомним, в селе Молодежное, что неподалеку от Одессы, из-за неисправности редуктора бытового газового баллона произошел взрыв. В результате инцидента является пострадавший.

Также мы писали, что в Николаеве пожарные ликвидировали масштабный пожар на деревообрабатывающем предприятии. В работе учредителям помогал тактический робот.

Добавим, российская ракета 17 мая попала в продовольственный склад в Одесской области, где хранились преимущественно мясные продукты. Несмотря на значительные повреждения и обилие испорченной продукции, угрозы техногенной катастрофы для региона нет.