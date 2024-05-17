Внаслідок ворожого удару по Одеській області спалахнула масштабна пожежа

Рятувальники ліквідовують пожежу в Одеській області внаслідок обстрілу. Фото: facebook.com/DSNSODE

Російські окупанти у п'ятницю, 17 травня, завдали удару по цивільній інфраструктурі Одеської області. Внаслідок обстрілу спалахнула масштабна пожежа на площі 8000 квадратних метрів.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області в Facebook.

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За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще восьмеро — отримали травми.

Пожежа внаслідок обстрілу Одеської області 17 травня. Фото: facebook.com/DSNSODE

Пожежа внаслідок обстрілу Одеської області 17 травня. Фото: facebook.com/DSNSODE

Від ДСНС залучено 16 одиниць пожежної техніки та 58 рятувальників.

Рятувальники ліквідовують пожежу в Одеській області внаслідок обстрілу. Фото: facebook.com/DSNSODE

"Під час роботи вогнеборців неодноразово лунав сигнал "Повітряна тривога", через що особовому складу доводилось відходити на безпечну відстань", — йдеться у повідомленні.

Пожежа внаслідок обстрілу Одеської області 17 травня. Фото: facebook.com/DSNSODE

Пожежа внаслідок обстрілу Одеської області 17 травня. Фото: facebook.com/DSNSODE

Наразі робота з ліквідації наслідків триває.

Допис ДСНС в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти завдали ракетного удару по Одещині 17 травня. Наразі відомо про одну загиблу людину та вісьмох поранених.

Також жителі Одеси почули вибухи о 18:34. В регіоні була загроза балістичного ураження.