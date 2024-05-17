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Внаслідок ворожого удару по Одеській області спалахнула масштабна пожежа

17 травня 2024 22:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Внаслідок ворожого удару по Одеській області спалахнула масштабна пожежа
Рятувальники ліквідовують пожежу в Одеській області внаслідок обстрілу. Фото: facebook.com/DSNSODE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у п'ятницю, 17 травня, завдали удару по цивільній інфраструктурі Одеської області. Внаслідок обстрілу спалахнула масштабна пожежа на площі 8000 квадратних метрів.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області в Facebook.

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За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще восьмеро — отримали травми. 

Обстріл Одеської області 17 травня
Пожежа внаслідок обстрілу Одеської області 17 травня. Фото: facebook.com/DSNSODE
Окупанти вкотре атакували Одеську область
Пожежа внаслідок обстрілу Одеської області 17 травня. Фото: facebook.com/DSNSODE

Від ДСНС залучено 16 одиниць пожежної техніки та 58 рятувальників.

Наслідки російського обстрілу Одеської області
Рятувальники ліквідовують пожежу в Одеській області внаслідок обстрілу. Фото: facebook.com/DSNSODE

"Під час роботи вогнеборців неодноразово лунав сигнал "Повітряна тривога", через що особовому складу доводилось відходити на безпечну відстань", — йдеться у повідомленні.

Атака РФ на Одеську область 17 травня
Пожежа внаслідок обстрілу Одеської області 17 травня. Фото: facebook.com/DSNSODE
Вибухи в Одеській області 17 травня
Пожежа внаслідок обстрілу Одеської області 17 травня. Фото: facebook.com/DSNSODE

Наразі робота з ліквідації наслідків триває.

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Допис ДСНС в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти завдали ракетного удару по Одещині 17 травня. Наразі відомо про одну загиблу людину та вісьмох поранених.

Також жителі Одеси почули вибухи о 18:34. В регіоні була загроза балістичного ураження.

війна
пожежа
ДСНС
Одеська область
обстріли
рятувальники
вогонь

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