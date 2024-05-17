В результате вражеского удара по Одесской области вспыхнул масштабный пожар
Российские оккупанты в пятницу, 17 мая, нанесли удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. В результате обстрела вспыхнул масштабный пожар на площади 8000 квадратных метров.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области в Facebook.
Последствия обстрела Одесской области
По предварительной информации, один человек погиб, еще восемь — получили травмы.
От ГСЧС привлечены 16 единиц пожарной техники и 58 спасателей.
"Во время работы пожарных неоднократно раздавался сигнал "Воздушная тревога", из-за чего личному составу приходилось отходить на безопасное расстояние", — говорится в сообщении.
Работа по ликвидации последствий продолжается.
Напомним, оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области 17 мая. Сейчас известно об одном погибшем человеке и восьми раненых.
Также жители Одессы услышали взрывы в 18:34. В регионе была угроза баллистического поражения.
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