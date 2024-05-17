На Одещині внаслідок російської атаки загинула людина

Наслідки російської атаки по Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура

Окупанти завдали ракетного удару по Одещині у п'ятницю, 17 травня. Наразі відомо про одну загиблу людину та вісьмох поранених.

Про це повідомила пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Російські війська 17 травня близько 15:20 атакували цивільну інфраструктуру Одещини. Пошкоджено складські будівлі, що належать приватним компаніям у сфері харчової промисловості.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що число постраждалих зросло до восьми осіб. П’ять з них, з травмами середньої тяжкості, отримують лікування в лікарні, решті надано медичну допомогу на місці.

Допис Одеської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Допис Офісу Генерального прокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі у п'ятницю, 17 травня, пролунало три вибухи. Труханов повідомив, що в результаті російського ракетного удару по Одесі, отримали поранення троє людей.

Також жителі Одеси почули вибухи о 18:34. В регіоні існувала загроза балістичного ураження.