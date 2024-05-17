Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині внаслідок російської атаки загинула людина arrow

На Одещині внаслідок російської атаки загинула людина

17 травня 2024 19:18
оновлено: 19:40
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
На Одещині внаслідок російської атаки загинула людина
Наслідки російської атаки по Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Окупанти завдали ракетного удару по Одещині у п'ятницю, 17 травня. Наразі відомо про одну загиблу людину та вісьмох поранених.

Про це повідомила пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Читайте також:

Обстріл Одещини 17 травня

Російські війська 17 травня близько 15:20 атакували цивільну інфраструктуру Одещини. Пошкоджено складські будівлі, що належать приватним компаніям у сфері харчової промисловості.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що число постраждалих зросло до восьми осіб. П’ять з них, з травмами середньої тяжкості, отримують лікування в лікарні, решті надано медичну допомогу на місці.

Скриншот допису Одеської обласної прокуратури
Допис Одеської обласної прокуратури. Фото: скриншот
Скриншот допису Офісу Генерального прокурора
Допис Офісу Генерального прокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі у п'ятницю, 17 травня, пролунало три вибухи. Труханов повідомив, що в результаті російського ракетного удару по Одесі, отримали поранення троє людей. 

Також жителі Одеси почули вибухи о 18:34. В регіоні існувала загроза балістичного ураження.

Одеса
війна
вибух
Україна
Одеська область
окупанти
ракета
ракети
війна в Україні
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників