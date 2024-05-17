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В Одесі пролунали гучні вибухи — окупанти атакують місто

17 травня 2024 15:18
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі пролунали гучні вибухи — окупанти атакують місто
Вибухи в Одесі зараз, 17 травня. Ілюстративне фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Вибухи в Одесі пролунали зараз, 17 травня. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу у зв'язку із загрозою балістики з півдня.

Про це повідомляють моніторингові канали. 

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Вибухи в Одесі 17 травня
Повідомлення від моніторингових каналів. Фото: скриншот

Вибух в Одесі 17 травня

Жителі Одеси почули вибухи о 15:18. В регіоні наразі існує загроза балістичного ураження — росіяни можуть здійснити пуски ракет на південь України. 

Вибух в Одесі
Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликає жителів Одеси та Одеського району бути у безпечних місцях до відбою. 

Кіпер закликає бути у безпеці
Повідомлення Кіпера. Фото: скриншот

Де лунає тривога

Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію південних та східних областей України. Сигнал небезпеки лунає у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Одеській областях, а також на території Донеччини, Луганщини й тимчасово окупованого Криму. 

Мапа повітряних тривог
Оголошена повітряна тривога зараз, 17 травня. Фото: alerts.in.ua

Бомбосховища в Одесі 

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, що на Трасі здоров'я в Одесі встановили мобільне укриття 16 травня. Воно стало першим подібним сховищем у місті, але точно не останнім, адже питання безпеки населення гостро стоїть, зважаючи на російські обстріли.

Одеса
вибух
повітряна тривога

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