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Безпека для одеситів — на Трасі здоров'я встановили мобільне укриття

16 травня 2024 12:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Безпека для одеситів — на Трасі здоров'я встановили мобільне укриття
Мобільне укриття, яке встановили в Одесі сьогодні, 16 травня. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На Трасі здоров'я в Одесі встановили мобільне укриття сьогодні, 16 травня. Воно стало першим подібним сховищем у місті, але точно не останнім, адже питання безпеки населення гостро стоїть, зважаючи на російські обстріли. 

Журналісти Новини.LIVE відвідали місце подій. 
 

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Встановлення укриттів в Одесі

Укриття встановлено у парку Юність, неподалік від місця влучання ракети з касетним боєприпасом, яка забрала життя сімох українців.  Загалом благодійний фонд "Юність 2.0" планує встановити близько 20 таких сховищ в Одесі.

"В Одесі таких укриттів — мобільних — не було, але вони потрібні. Їх треба встановити у місцях масових скупчень людей. Ми зараз перше таке укриття в Одесі встановили у парку Юність, але й надалі плануємо встановлювати укриття. Вони будуть розміщенні вздовж Траси здоров'я, у скверах. В Одесі десь 20 укриттів ми плануємо встановити за донорські кошти", — прокоментував Ілля Блохін.

Подібних укриттів треба встановити якомога більше, аби у разі повітряної тривоги одесити та гості міста змогли сховатись та перебувати у безпеці, адже балістика досягає міста менше ніж за 3 хвилини.  Стосовно безпеки прибережної зони, то питання укриттів треба поставили арендаторам пляжів.

"Більша частина пляжів в Одесі орендовані. Тому це питання до орендаторів — вони повинні зробити безпекові умови для відпочиваючих. Але якщо вдастся залучити кошти, то фонд залюбки підтримає встановлення мобільних укриттів", — прокоментував Ілля Блохін.
 

Мобліьне укриття для Одеси
Везуть встановлювати укриття. Фото: Новини.LIVE

Особливе укриття

В укритті встановлена система, завдяки якій двері відчиняються автоматично як тільки починає лунати сигнал тривоги. Окрім цього, для комфорту та безпеки населення там встановили відеонагляд та кнопку термінового виклику екстрених служб.

Новітні технології в укриття в Одесі
Виклик екстрених служб в укритті. Фото: Новини.LIVE

Символізм у деталях

Одразу після встановлення на укриття нанесли зображення двох дітей — супергероїв. Кольори костюмів обрали не випадково — вони відображають міць українських захисників та незламність Одеси. 

"Цим малюнком ми хочемо показати українську душу. Через зображення дитини дитини ми ілюструємо щирість та сміливість, адже навіть діти мають перебороти такі важки часи. На укритті з  одної сторони — одеська символіка, з іншої— українська. Це — символ нашої боротьби", — зазначила художниця Олександра.

Символізм у малюнкан на стінах укриття в Одесі
Одеські художники розмальовують стіни. Фото: Новини.LIVE

Більше про укриття на Одещині

Ми писали, що в Одеській області за сприяння Литовської Республіки планують побудувати велику школу-бомбосховище в рамках проєкту "Школа для України". Цей заклад буде створено з нуля на місці, де раніше навіть не існувало подібних укриттів. 

Додамо, що в Одесі останнім часом загострилось питання безпеки містян, адже Росія не припиняє обстрілювати місто. Проте наразі не всі одеські сховища відповідають нормам та є доступними для різних груп населення, вони й надалі потребують покращень.

Одеса
російські війська
благодійність
Одеська область
Новини Одеси
безпека
укриття
ракетний удар
загроза

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