Безопасность для одесситов — на Трассе здоровье установили мобильное укрытие

Мобильное укрытие, установленное в Одессе сегодня, 16 мая. Фото: Новини.LIVE

На Трассе здоровья в Одессе установили мобильное укрытие сегодня, 16 мая. Оно стало первым подобным хранилищем в городе, но точно не последним, ведь вопрос безопасности населения остро стоит, учитывая российские обстрелы.

Журналисты Новини.LIVE посетили место событий.

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Установка укрытий в Одессе

Укрытие установлено в парке Юность, недалеко от места попадания ракеты с кассетным боеприпасом, унесшей жизни семерых украинцев. В общей сложности благотворительный фонд "Юность 2.0" планирует установить около 20 таких хранилищ в Одессе.

"В Одессе таких укрытий — мобильных — не было, но они нужны. Их нужно установить в местах массовых скоплений людей. Мы сейчас первое такое укрытие в Одессе установили в парке Юность, но и дальше планируем устанавливать укрытия. Они будут размещены вдоль Трассы здоровья" я, в скверах. В Одессе где-то 20 укрытий мы планируем установить за донорские средства", — прокомментировал Илья Блохин.

Подобных укрытий нужно установить как можно больше, чтобы в случае воздушной тревоги одесситы и гости города смогли скрыться и находиться в безопасности, ведь баллистика достигает города менее чем за 3 минуты. Что касается прибрежной зоны, то вопрос укрытий нужно задать арендаторам.

"Большая часть пляжей в Одессе арендована. Поэтому этот вопрос к арендаторам — они должны создать условия для безопасности отдыхающих. Но если удастся привлечь средства, то фонд охотно поддержит установку мобильных укрытий" , — прокомментировал Илья Блохин.

Везут устанавливать укрытие. Фото: Новини.LIVE

Особое укрытие

В укрытии установлена система, благодаря которой дверь открывается автоматически как только начинает раздаваться сигнал тревоги. Кроме того, для комфорта и безопасности населения там установили видеонаблюдение и кнопку срочного вызова экстренных служб.

Вызов экстренных служб в укрытии. Фото: Новини.LIVE

Символизм в деталях

Сразу после установки на укрытие нанесли изображение двух детей-супергероев. Цвета костюмов выбрали не случайно — они отражают мощь украинских защитников и несокрушимость Одессы.

"Этим рисунком мы хотим показать украинскую душу. Через изображение ребенка мы иллюстрируем искренность и смелость, ведь даже дети должны преодолеть такие тяжелые времена. На укрытии с одной стороны — одесская символика, с другой — украинская. Это — символ нашей борьбы" , — отметила художница Александра.

Одесские художники разрисовывают стены. Фото: Новини.LIVE

Больше об укрытиях на Одесчине

Мы писали, что в Одесской области при содействии Литовской Республики планируют построить большую школу-бомбоубежище в рамках проекта "Школа для Украины". Это заведение будет создано с нуля на месте, где раньше даже не существовало подобных укрытий.

Добавим, что в Одессе в последнее время обострился вопрос безопасности горожан, ведь Россия не перестает обстреливать город. Однако пока не все одесские хранилища соответствуют нормам и доступны для разных групп населения, они и в дальнейшем нуждаются в улучшениях.