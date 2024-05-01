Який стан укриттів в Одесі — результати перевірки

Вказівник до укриття. Фото: ОЗОН

В Одесі останнім часом загострилось питання безпеки містян, адже Росія не припиняє обстрілювати місто. Проте наразі не усі одеські сховища відповідають нормам та є доступними для різних груп населення, вони й надалі потребують покращень.

Про це повідомляє Центр громадянських свобод.

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Укриття в Одесі

За даними, які центр громадського моніторингу ОЗОН отримав у відповідь на запит до Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради, станом на березень 2024 року у фонді захисних споруд цивільного захисту обліковано 353 споруди цивільного захисту та 837 найпростіших укриттів.

Більшість з перевірених укриттів за адресами було вдалося знайти, однак не всі. Також не всі сховища були відкриті, а лише 77%. Волонтери оцінили загальний стан укриттів у місті на 3,9 бали з 5, що відображає високий рівень готовності до дії у надзвичайних ситуаціях.



Доступність та стан укриттів в Одесі. Фото: скриншот

Що треба покращити

Проте, серед основних проблем виділяється відсутність маркування укриттів, вказівних знаків та інформаційних табличок на вході. Трохи більше ніж половина укриттів мають належні умови, такі як запас води, світло, туалет, вентиляція повітря та місця для сидіння.

Умови, що потребують покращень в укриттях Одеси. Фото: скриншот

Також лише 17% укриттів мали пандус або пологий спуск для маломобільних груп населення. Такі висновки вказують на необхідність подальшого покращення умов укриттів для забезпечення безпеки всіх мешканців міста у випадку надзвичайних ситуацій.

Більше про укриття на Одещині

Ми писали раніше, що у Подільську Одеської області побудують укриття для ліцею. Попередня вартість робіт становить понад 17 мільйонів гривень. Зазначимо, що це вже друге укриття для міста за таку суму у цьому році, минулу закупівлю провели в лютому.

Ми повідомляли, що в селі Мирне на Одещині розпочали переобладнання підвального приміщення будинку культури для створення споруди цивільного захисту. Загальні витрати на цей проєкт становитимуть понад 17 мільйонів гривень, кошти на які виділяються з державного та обласного бюджетів.