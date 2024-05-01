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Какое состояние укрытий в Одессе — результаты проверки

1 мая 2024 18:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Какое состояние укрытий в Одессе — результаты проверки
Указатель к укрытию. Фото: ОЗОН
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе в последнее время обострился вопрос безопасности горожан, ведь Россия не перестает обстреливать город. Однако пока не все одесские укрытия соответствуют нормам и доступны для разных групп населения, они и в далее нуждаются в улучшениях.

Об этом сообщает Центр гражданских свобод.

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Укрытие в Одессе

По данным, которые центр общественного мониторинга ОЗОН получил в ответ на запрос в Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета, на март 2024 года в фонде защитных сооружений гражданской защиты учтено 353 сооружения гражданской защиты и 837 простейших укрытий.

Большинство из проверенных укрытий по адресам удалось найти, однако не все. Также не все хранилища были открыты, а всего 77%. Волонтеры оценили общее состояние укрытий в городе на 3,9 балла из 5, что отражает высокий уровень готовности к действию в чрезвычайных ситуациях.

Доступность укрытий в Одессе. статистика
Доступность и состояние укрытий в Киеве. Фото: скриншот

Что нужно улучшить

Однако среди основных проблем выделяется отсутствие маркировки укрытий, указательных знаков и информационных табличек на входе. Чуть больше половины укрытий имеют надлежащие условия, такие как запас воды, свет, туалет, вентиляция воздуха и места для сидения.

Условия в укрытиях Одессы
Условия, нуждающиеся в улучшениях в укрытиях Одессы. Фото: скриншот

Также только 17% укрытий имели пандус или пологий спуск для маломобильных групп населения. Такие выводы указывают на необходимость дальнейшего улучшения условий укрытий для обеспечения безопасности всех жителей города в случае чрезвычайных ситуаций.

Больше об укрытиях на Одесчине

Мы писали ранее, что в Подольске Одесской области построят укрытие для лицея. Предварительная стоимость работ составляет более 17 миллионов гривен. Отметим, что это уже второе укрытие для города за такую сумму в этом году, прошедшую закупку провели в феврале.

Мы сообщали, что в селе Мирное в Одесской области начали переоборудование подвального помещения дома культуры для создания сооружения гражданской защиты. Общие расходы на этот проект составят более 17 миллионов гривен, средства на которые выделяются из государственного и областного бюджетов.

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