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Знову 17 мільйонів на укриття для школи — на Одещині новий тендер

28 квітня 2024 16:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Знову 17 мільйонів на укриття для школи — на Одещині новий тендер
Спуск в укриття. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У Подільську Одеської області побудують укриття для ліцею. Попередня вартість робіт становить понад 17 мільйонів гривень. Зазначимо, що це вже друге укриття для міста за таку суму у цьому році, минулу закупівлю провели в лютому. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro

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Дані з тендеру. Фото: скриншот

Більше про тендер

Зазначимо, що замовником став Департамент житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин Подільської міської ради, який готовий витратити на будівництво 17 178 027 гривень. Початок аукціону пройде 8 травня, а здати роботи підрядник повинен до початку нового навчального року. Укриття планують побудувати на території ліцею №6. 

Що планують зробити

У договорах зазначено, що планують мурування та укріплення стін, сходинок, сповіщення про небезпеку та облаштування меблями, сантехнікою й електрикою. Крім цього, пофарбують стелі та стіни.

Інші укриття по 17 мільйонів на Одещині  

Нагадаємо, у селі Мирне на Одещині розпочали переобладнання підвального приміщення будинку культури для створення споруди цивільного захисту. Загальні витрати на цей проєкт становитимуть понад 17 мільйонів гривень, кошти на які виділяються з державного та обласного бюджетів.

Крім того, у Подільському районі області планується встановлення укриття на 200 осіб. Попередня вартість робіт оцінюється майже у 17 мільйонів гривень.

Також в селі Велика Михайлівка також розпочато ремонт споруди цивільного захисту на території ліцею. На цей проєкт виділено понад 18 мільйонів гривень з обласного та місцевого бюджетів.

Одеса
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закупівлі
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