На Одещині побудують укриття за 17 мільйонів — ProZorro

Процес будівництва укриття. Фото: rabotniki.ua

У Подільському районі Одеської області планують встановити укриття на 200 осіб. Попередня вартість робіт становить майже 17 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Зазначимо, що замовником став Департамент житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин Подільської міської ради, який готовий витратити на будівництво 16 996 867 гривень.

Скриншот з аукціону. Фото: Prozorro

Що планують зробити

зведення стін;

проведення труб комунікацій;

гідроізоляція;

установлення сантехніки;

проведення опалення;

установлення вентиляції;

проведення електроенергії;

установлення протипожежного оповіщення.

Наразі відомо, що початок аукціону відбудеться 1 грудня. Пропозиції приймаються до 28 листопада включно.

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо, в Одеській області вже втретє від початку року оголошується тендер на капітальний ремонт мосту. Йдеться про ділянку через канал Кофа в Ізмаїльському районі.

Також ми писали, що в Одеському управлінні СБУ планують поповнити автопарк новими легковими авто, на які витратять майже 5 мільйонів гривень. Йдеться про автомобілі марки Toyota.



Додамо, в Одесі планують узятися до другого етапу капітального ремонту Деволанівського узвозу. Він передбачає оновлення системи водовідведення та відновлення дорожнього покриття. На роботи витралять понад 45 млн грн.