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На Одещині побудують укриття за 17 мільйонів — ProZorro

23 листопада 2023 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині побудують укриття за 17 мільйонів — ProZorro
Процес будівництва укриття. Фото: rabotniki.ua
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Подільському районі Одеської області планують встановити укриття на 200 осіб. Попередня вартість робіт становить майже 17 мільйонів гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro. 

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Зазначимо, що замовником став Департамент житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин Подільської міської ради, який готовий витратити на будівництво 16 996 867 гривень. 

Скриншот з аукціону. Фото: Prozorro

Що планують зробити

  • зведення стін;
  • проведення труб комунікацій;
  • гідроізоляція;
  • установлення сантехніки;
  • проведення опалення;
  • установлення вентиляції;
  • проведення електроенергії;
  • установлення протипожежного оповіщення.

Наразі відомо, що початок аукціону відбудеться 1 грудня. Пропозиції приймаються до 28 листопада включно.

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо, в Одеській області вже втретє від початку року оголошується тендер на капітальний ремонт мосту. Йдеться про ділянку через канал Кофа в Ізмаїльському районі. 

Також ми писали, що в Одеському управлінні СБУ планують поповнити автопарк новими легковими авто, на які витратять майже 5 мільйонів гривень. Йдеться про автомобілі марки Toyota.

Додамо, в Одесі планують узятися до другого етапу капітального ремонту Деволанівського узвозу. Він передбачає оновлення системи водовідведення та відновлення дорожнього покриття. На роботи витралять понад 45 млн грн.

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