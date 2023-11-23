На Одещині побудують укриття за 17 мільйонів — ProZorro
У Подільському районі Одеської області планують встановити укриття на 200 осіб. Попередня вартість робіт становить майже 17 мільйонів гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Зазначимо, що замовником став Департамент житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин Подільської міської ради, який готовий витратити на будівництво 16 996 867 гривень.
Що планують зробити
- зведення стін;
- проведення труб комунікацій;
- гідроізоляція;
- установлення сантехніки;
- проведення опалення;
- установлення вентиляції;
- проведення електроенергії;
- установлення протипожежного оповіщення.
Наразі відомо, що початок аукціону відбудеться 1 грудня. Пропозиції приймаються до 28 листопада включно.
Інші тендери в Одесі
Нагадаємо, в Одеській області вже втретє від початку року оголошується тендер на капітальний ремонт мосту. Йдеться про ділянку через канал Кофа в Ізмаїльському районі.
Також ми писали, що в Одеському управлінні СБУ планують поповнити автопарк новими легковими авто, на які витратять майже 5 мільйонів гривень. Йдеться про автомобілі марки Toyota.
Додамо, в Одесі планують узятися до другого етапу капітального ремонту Деволанівського узвозу. Він передбачає оновлення системи водовідведення та відновлення дорожнього покриття. На роботи витралять понад 45 млн грн.
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