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В Одесской области построят укрытие за 17 миллионов — ProZorro

23 ноября 2023 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области построят укрытие за 17 миллионов — ProZorro
Процесс строительства укрытия. Фото: rabotniki.ua
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Подольском районе Одесской области планируют установить укрытие на 200 человек. Предварительная стоимость работ составляет около 17 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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Отметим, что заказчиком стал Департамент жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и земельных отношений Подольского городского совета, готовый потратить на строительство 16 996 867 гривен.

Скриншот с аукциона. Фото: Prozorro

Что планируют сделать

  • возведение стен;
  • проведение труб коммуникаций;
  • гидроизоляция;
  • установление сантехники;
  • проведение отопления;
  • установка вентиляции;
  • проведение электроэнергии;
  • установление противопожарного оповещения.

Известно, что начало аукциона состоится 1 декабря. Предложения принимаются до 28 ноября включительно.

Другие тендеры в Одессе

Напомним, в Одесской области уже в третий раз с начала года объявляется тендер на капитальный ремонт моста. Речь идет об участке через канал Кофа в Измаильском районе.

Также мы писали, что в Одесском управлении СБУ планируют пополнить автопарк новыми легковыми авто, на которые потратят около 5 миллионов гривен. Речь идет об автомобилях марки Toyota.

Добавим, в Одессе планируют приступить ко второму этапу капитального ремонта Деволановского спуска. Он предполагает обновление системы водоотвода и восстановление дорожного покрытия. На работы тратят более 45 млн. грн.

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