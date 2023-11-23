В Одесской области построят укрытие за 17 миллионов — ProZorro
В Подольском районе Одесской области планируют установить укрытие на 200 человек. Предварительная стоимость работ составляет около 17 миллионов гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.
Отметим, что заказчиком стал Департамент жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и земельных отношений Подольского городского совета, готовый потратить на строительство 16 996 867 гривен.
Что планируют сделать
- возведение стен;
- проведение труб коммуникаций;
- гидроизоляция;
- установление сантехники;
- проведение отопления;
- установка вентиляции;
- проведение электроэнергии;
- установление противопожарного оповещения.
Известно, что начало аукциона состоится 1 декабря. Предложения принимаются до 28 ноября включительно.
Другие тендеры в Одессе
Напомним, в Одесской области уже в третий раз с начала года объявляется тендер на капитальный ремонт моста. Речь идет об участке через канал Кофа в Измаильском районе.
Также мы писали, что в Одесском управлении СБУ планируют пополнить автопарк новыми легковыми авто, на которые потратят около 5 миллионов гривен. Речь идет об автомобилях марки Toyota.
Добавим, в Одессе планируют приступить ко второму этапу капитального ремонта Деволановского спуска. Он предполагает обновление системы водоотвода и восстановление дорожного покрытия. На работы тратят более 45 млн. грн.
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