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В Одеській області планують встановити укриття за 10 мільйонів гривень

9 листопада 2023 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеській області планують встановити укриття за 10 млн. грн
Вказівник укриття. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В селі Жеберкове Одеської області планують встановити укриття на 250 осіб. Попередня вартість робіт становить понад 10 мільйонів гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.Продажі.

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Скриншот з аукціону. Фото: Prozorro

Зазначимо, що замовником став Центр фінансування та господарського обслуговування закладів освіти, фізичної культури і спорту Ананьївської міської ради.

Що має бути в укритті 

  • 2 окремі виходи
  • 2 тамбури
  • гідроізоляція 
  • герметичні двері 
  • приміщення для зберігання припасів 
  • санвузол
  • електропроводка

Загальна площа укритя має складати 150 кв.м.
Наразі відомо, що початок аукціону відбудеться 15 листопада. Пропозиції приймаються до 11 листопада включно.

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо, в Одеській області вже втретє від початку року оголошується тендер на капітальний ремонт мосту. Йдеться про ділянку через канал Кофа в Ізмаїльському районі. 

Також ми писали, що в Одеському управлінні СБУ планують поповнити автопарк новими легковими авто, на які витратять майже 5 мільйонів гривень. Йдеться про автомобілі марки Toyota.

Додамо, в Одесі планують узятися до другого етапу капітального ремонту Деволанівського узвозу. Він передбачає оновлення системи водовідведення та відновлення дорожнього покриття. На роботи витралять понад 45 млн грн.

 

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