В Одеській області планують встановити укриття за 10 млн. грн

В Одеській області планують встановити укриття за 10 мільйонів гривень
В селі Жеберкове Одеської області планують встановити укриття на 250 осіб. Попередня вартість робіт становить понад 10 мільйонів гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.Продажі.
Зазначимо, що замовником став Центр фінансування та господарського обслуговування закладів освіти, фізичної культури і спорту Ананьївської міської ради.
Що має бути в укритті
- 2 окремі виходи
- 2 тамбури
- гідроізоляція
- герметичні двері
- приміщення для зберігання припасів
- санвузол
- електропроводка
Загальна площа укритя має складати 150 кв.м.
Наразі відомо, що початок аукціону відбудеться 15 листопада. Пропозиції приймаються до 11 листопада включно.
Інші тендери в Одесі
Нагадаємо, в Одеській області вже втретє від початку року оголошується тендер на капітальний ремонт мосту. Йдеться про ділянку через канал Кофа в Ізмаїльському районі.
Також ми писали, що в Одеському управлінні СБУ планують поповнити автопарк новими легковими авто, на які витратять майже 5 мільйонів гривень. Йдеться про автомобілі марки Toyota.
Додамо, в Одесі планують узятися до другого етапу капітального ремонту Деволанівського узвозу. Він передбачає оновлення системи водовідведення та відновлення дорожнього покриття. На роботи витралять понад 45 млн грн.
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