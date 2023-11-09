В Одеській області планують встановити укриття за 10 млн. грн

Вказівник укриття. Фото: google.com

В селі Жеберкове Одеської області планують встановити укриття на 250 осіб. Попередня вартість робіт становить понад 10 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.Продажі.

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Скриншот з аукціону. Фото: Prozorro

Зазначимо, що замовником став Центр фінансування та господарського обслуговування закладів освіти, фізичної культури і спорту Ананьївської міської ради.

Що має бути в укритті

2 окремі виходи

2 тамбури

гідроізоляція

герметичні двері

приміщення для зберігання припасів

санвузол

електропроводка

Загальна площа укритя має складати 150 кв.м.

Наразі відомо, що початок аукціону відбудеться 15 листопада. Пропозиції приймаються до 11 листопада включно.

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо, в Одеській області вже втретє від початку року оголошується тендер на капітальний ремонт мосту. Йдеться про ділянку через канал Кофа в Ізмаїльському районі.

Також ми писали, що в Одеському управлінні СБУ планують поповнити автопарк новими легковими авто, на які витратять майже 5 мільйонів гривень. Йдеться про автомобілі марки Toyota.



Додамо, в Одесі планують узятися до другого етапу капітального ремонту Деволанівського узвозу. Він передбачає оновлення системи водовідведення та відновлення дорожнього покриття. На роботи витралять понад 45 млн грн.