Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині планують відремонтувати міст за 200 мільйонів — ProZorro arrow

На Одещині планують відремонтувати міст за 200 мільйонів — ProZorro

7 листопада 2023 19:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині планують відремонтувати міст за 200 мільйонів — ProZorro
Ремонт автомобільного мосту. Фото: Служба відновлення доріг
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області вже втретє від початку року оголошує тендер на капітальний ремонт мосту. Йдеться про ділянку через канал Кофа в Ізмаїльському районі. 

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro. 

Читайте також:

За даними відкритого аукціону, замовником стала Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, яка готова витратити на реконструкцію переправи на автодорозі державного значення Т-16-07 Ізмаїл — Кілія — Вилкове 213 109 288 гривень. 

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Зазначимо, що раніше сума контракту становила 163 800 840 гривень. Проте знайти претендентів на їх виконання знайти тоді так і не вдалося.

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Наразі відомо, що аукціон відбудеться 15 листопада у форматі відкритих торгів. А пропозиції можна подати до 11 листопада включно. Поки що охочих виконувати такі роботи немає. 

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо, в Одеському управлінні СБУ планують поповнити автопарк новими легковими авто, на які витратять майже 5 мільйонів гривень. Йдеться про автомобілі марки Toyota.

Також ми писали, що в Одеській мерії хочуть провести капітальний ремонт приміщень департаменту архівної справи та діловодства, що розташований по вулиці Стовповій, 17. На роботи планують витратити майже 17 мільйонів гривень.

Додамо, в Одеській області планують провести капітальний ремонт дороги у центрі міста. Йдеться про Чорноморськ, де на відновлення полотна готові виділити понад 7 мільйонів гривень. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн - 80x80

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі