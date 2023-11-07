На Одещині планують відремонтувати міст за 200 мільйонів — ProZorro

Ремонт автомобільного мосту. Фото: Служба відновлення доріг

В Одеській області вже втретє від початку року оголошує тендер на капітальний ремонт мосту. Йдеться про ділянку через канал Кофа в Ізмаїльському районі.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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За даними відкритого аукціону, замовником стала Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, яка готова витратити на реконструкцію переправи на автодорозі державного значення Т-16-07 Ізмаїл — Кілія — Вилкове 213 109 288 гривень.

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Зазначимо, що раніше сума контракту становила 163 800 840 гривень. Проте знайти претендентів на їх виконання знайти тоді так і не вдалося.

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Наразі відомо, що аукціон відбудеться 15 листопада у форматі відкритих торгів. А пропозиції можна подати до 11 листопада включно. Поки що охочих виконувати такі роботи немає.

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо, в Одеському управлінні СБУ планують поповнити автопарк новими легковими авто, на які витратять майже 5 мільйонів гривень. Йдеться про автомобілі марки Toyota.

Також ми писали, що в Одеській мерії хочуть провести капітальний ремонт приміщень департаменту архівної справи та діловодства, що розташований по вулиці Стовповій, 17. На роботи планують витратити майже 17 мільйонів гривень.

Додамо, в Одеській області планують провести капітальний ремонт дороги у центрі міста. Йдеться про Чорноморськ, де на відновлення полотна готові виділити понад 7 мільйонів гривень.