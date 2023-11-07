В Одесской области планируют отремонтировать мост за 200 миллионов — ProZorro

Ремонт автомобильного моста. Фото: Служба восстановления дорог

В Одесской области уже в третий раз с начала года объявляет тендер на капитальный ремонт моста. Речь идет об участке через канал Кофа в Измаильском районе.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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По данным открытого аукциона, заказчиком стала Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, которая готова потратить на реконструкцию переправы на автодороге государственного значения Т-16-07 Измаил — Килия — Вилково 213 109 288 гривен.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Ранее сумма контракта составила 163 800 840 гривен. Однако найти претендентов на их исполнение найти тогда так и не удалось.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Известно, что аукцион состоится 15 ноября в формате открытых торгов. А предложения можно подать до 11 ноября включительно. Пока желающих выполнять такие работы нет.

Другие тендеры в Одессе

Напомним, в Одесском управлении СБУ планируют пополнить автопарк новыми легковыми авто, на которые потратят около 5 миллионов гривен. Речь идет об автомобилях марки Toyota.

Также мы писали, что в Одесской мэрии хотят провести капитальный ремонт помещений департамента архивного дела и делопроизводства, расположенного по улице Столбовой, 17. На работы планируется потратить почти 17 миллионов гривен.

В Одесской области планируют провести капитальный ремонт дороги в центре города. Речь идет о Черноморске, где на восстановление полотна готовы выделить более 7 миллионов гривен.