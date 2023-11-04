У мерії вирішили відремонтувати будівлю департаменту за 17 мільйонів гривень

Департамент архівної справи та діловодства ОМР. Фото: гугл карти

В Одеській мерії задумали провести капітальний ремонт приміщень департаменту архівної справи та діловодства, що знаходиться по вулиці Стовповій, 17. На роботи планують витратити майже 17 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Фото: скриншот з аукціону

За даними відкритого аукціону, замовником виступає управління капітального будівництва Одеської міської ради. Початок аукціону 13 листопада. Строк виконання робіт зазначено до 31 грудня 2024 року.

Що планують зробити

монтаж стелажів

заміна вікон

заміна дверей

монтаж стель та підлоги

ремонт каналізації

Всього в договорі указано 193 пункти різних робіт.

Інші тендери

Нагадаємо, в Одесі планують узятися до другого етапу капітального ремонту Деволанівського узвозу. Він передбачає оновлення системи водовідведення та відновлення дорожнього покриття. На роботи витратять понад 45 млн грн.

Також ми писали, що в Одеському порту планують провести капітальний ремонт причалів та залізничних колій. Відомо, що на реставрацію однієї з головних морських артерій півдня готові виділити понад 13 млн грн.

Додамо, що в Одеській області провели тендер на реконструкцію спортивного стадіону. Йдеться про майданчик у Подільському районі, на відновлення якого з бюджету під час війни виділили понад 6 млн грн.

Зазначимо, що очільник ОВА Олег Кіпер відреагував на дії мітингувальників, які вимагають спрямовувати гроші на ЗСУ, а не "сумнівні" тендери. За його словами, наразі існує певна юридична невизначеність щодо розподілу коштів, а також неув'язка між різними інформаційними джерелами щодо цифр і обсягів виділень на проєкти. Такі нюанси потребують уточнення та вирішення. Тому при військовій адміністрації створена комісія, яка розбирається з доречністю тендерів та нових проєктів.