В Одеській ОВА планують замінити вікна за мільйон

Будівля Одеської ОВА. Фото: Одеська ОДА

Одеська обласна військова адміністрація планує замінити вікна, які були пошкоджені у наслідку ворожої атаки 14 червня. Відповідний тендер з'явився на порталі електронних закупівель, де вже шукають виконавця.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:

За даними відкритого аукціону, замовником виступила комунальна установа "Обласна служба експлуатації адміністративних будівель", яка планує витратити на заміну вікон 1 682 635 гривень.

Що планують зробити

Відомо, що в ОВА хочуть замінити 68 новітніх енергоощадних конструкцій замість пошкоджених. Таким чином кожна окрема рама обійдеться обласному бюджету у майже 25 тисяч гривень. Також виконавець робіт повинен упорядкувати укоси та підвіконня, вивезти після себе сміття.

Зазначимо, що аукціон відбудеться 8 листопада у форматі відкритих торгів. А пропозиції можна подати до 7 листопада включно. А виконати усі роботи необхідно до 31 грудня.

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо, в Одеському порту планують провести капітальний ремонт причалів та залізничних колій. Відомо, що на реставрацію однієї з головних морських артерій півдня готові виділити понад 13 мільйонів гривень.

Також ми писали, що в Одеському управлінні СБУ планують поповнити автопарк новими легковими авто, на які витратять майже 5 мільйонів гривень. Йдеться про автомобілі марки Toyota.