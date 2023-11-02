В Одеській ОВА планують замінити вікна за мільйон — ProZorro
Одеська обласна військова адміністрація планує замінити вікна, які були пошкоджені у наслідку ворожої атаки 14 червня. Відповідний тендер з'явився на порталі електронних закупівель, де вже шукають виконавця.
Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.
За даними відкритого аукціону, замовником виступила комунальна установа "Обласна служба експлуатації адміністративних будівель", яка планує витратити на заміну вікон 1 682 635 гривень.
Що планують зробити
Відомо, що в ОВА хочуть замінити 68 новітніх енергоощадних конструкцій замість пошкоджених. Таким чином кожна окрема рама обійдеться обласному бюджету у майже 25 тисяч гривень. Також виконавець робіт повинен упорядкувати укоси та підвіконня, вивезти після себе сміття.
Зазначимо, що аукціон відбудеться 8 листопада у форматі відкритих торгів. А пропозиції можна подати до 7 листопада включно. А виконати усі роботи необхідно до 31 грудня.
Інші тендери в Одесі
Нагадаємо, в Одеському порту планують провести капітальний ремонт причалів та залізничних колій. Відомо, що на реставрацію однієї з головних морських артерій півдня готові виділити понад 13 мільйонів гривень.
Також ми писали, що в Одеському управлінні СБУ планують поповнити автопарк новими легковими авто, на які витратять майже 5 мільйонів гривень. Йдеться про автомобілі марки Toyota.
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