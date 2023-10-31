В Одесі обрали забудовника дитячого садка без аукціону

Діти граються у садку. Фото ілюстративне: google.com

В Одесі без аукціону обрали компанію для будівництва дитячого садка. Попередньо йдеться, що дошкільний заклад за майже 144 мільйони має з'явитися у Хаджибейському районі на вулиці Пестеля.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

За даними відкритого аукціону, закупівлю провели з одним учасником — приватним підприємством "Моноліт", яке в разі укладання угоди повинне буде завершити будівництво до 31 грудня 2024 року та отримати за це 143 мільйони 817,5 тисячі гривень. Відомо, що це підприємство було поміченим у скандальному будівництві дитячого комплексу "Вікторія".

Зазначимо, що аукціон проводився в форматі відкриті торги з особливостями. Відкриті торги з особливостями передбачають, що майже всі строки коротші, ніж були у відкритих торгах відповідно до закону "Про публічні закупівлі". Тобто ця закупівля проходить значно швидше, ніж відкриті торги.

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо, Одеська обласна рада оголосила тендер на проведення робіт із заміни віконних блоків. На це планують витратити понад 1 млн грн.

Також ми писали, що в Одеському управлінні СБУ планують поповнити автопарк новими легковими авто, на які витратять майже 5 мільйонів гривень. Йдеться про автомобілі марки Toyota.