В Одесі побудують новий дитячий садок за понад 100 мільйонів
В Одесі планують побудувати новий дитячий садок за майже 144 мільйони гривень. Попередньо йдеться, що дошкільний заклад має з'явитися у Хаджибейському районі на вулиці Пестеля.
Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.
За даними відкритого аукціону, замовником робіт виступило Управління капітального будівництва Одеської міської ради.
Зазначимо, що за ці кошти з міського бюджету планують побудувати нову будівлю з дотриманням усіх сучасних вимог. Також дошкільний заклад має містити укриття.
Триватиме тендер до 27 жовтня включно, а аукціон відбудеться у форматі відкритих торгів з особливостями.
Відкриті торги з особливостями передбачають, що майже всі строки коротші, ніж були у відкритих торгах відповідно до закону "Про публічні закупівлі". Тобто ця закупівля проходить значно швидше, ніж відкриті торги.
Інші тендери в Одесі
Нагадаємо, Одеська обласна рада оголосила тендер на проведення робіт із заміни віконних блоків. На це планують витратити понад 1 млн грн.
Додамо, Одеська волонтерка Катерина Ножевнікова обурилася тендерами, які проводять під час війни. Особливо керівниця благодійного фонду "Корпорація Монстрів" звернула увагу на ремонт суду в Одесі за 106 млн грн. Свої думки щодо "потрібних" витрат з бюджету волонтерка виклала у себе на сторінці у Facebook.
Також ми писали, що в Одесі планують відремонтувати навчальний заклад за майже 97 мільйонів. Йдеться про 56 ліцей, який знаходиться у Приморському районі на вулиці Тінистій.
Читайте Новини.LIVE!