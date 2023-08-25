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1 млн грн на вікна: черговий тендер Одеської облради

25 серпня 2023 17:20
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
1 млн грн на вікна: черговий тендер Одеської облради
Будівля Одеської обласної ради. Фото: Одеська обласна рада
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Одеська обласна рада оголосила тендер на проведення робіт із заміни віконних блоків. На це планують витратити понад 1 млн грн.

Відповідна інформація розміщена на платформі Prozorro.

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Капітальний ремонт з заміни віконних блоків запланували в рамках проведення заходів з енергоощадження приміщень. Роботи виконуватимуть на ІІ-му, IV-му та VI-му поверхах адміністративно-господарської будівлі Одеської обласної ради, розташованої на проспект Шевченка, 4.

Вартість капітального ремонту із заміни вікон — 1 171 364,00 грн.

"Замовник не приймає до розгляду пропозицію, ціна якої є вища, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена в оголошенні про проведення відкритих торгів", — йдеться у додатку до аукціону.

Крім того, учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій завершився 25 серпня 2023 о 12:00. Проведення аукціону заплановано вже на 28 серпня 2023 о 15:55.

Переможець аукціону повинен виконати роботи до 30 вересня 2023.

Зазначимо, під час ракетного удару по Одесі в ніч на 14 червня 2023 року, у центрі міста пошкоджено адміністративні, господарські та житлові будівлі. Вибуховою хвилею, в них потрощило вікна.

Нагадаємо, нещодавно в Одеській обласній раді вирішили, що нагородження мають бути за планом, адже без почесних грамот не можна обійтися. І як результат, оголосили тендер на купівлю декоративних рамок розміром А4.

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